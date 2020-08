Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti lanciano l’appello sui social per ritrovare il cane disperso nel mare della Sardegna. Ecco le parole sui social.

Il famoso cantante italiano Andrea Bocelli sta vivendo ore di ansia e paura perchè il suo cane, un levriero italiano beige, è scomparso in Sardegna, precisamente in mare, si legge su Fanpage. A lanciare l’appello è la moglie del lirico, Veronica Berti, con un post su Facebook in cui invita tutti a mobilitarsi per trovare Pallina, il loro levrierino italiano color beige. A quanto pare l’incidente è stato ricostruito dopo che il cagnolino non è risultato più a bordo della barca su cui si trovava la famiglia Bocelli con altri amici: nessuno si sarebbe accorto della sua caduta, si legge su Fanpage. L’appello social di Veronica su Facebook mostra la disperazione e l’ansia che sta provando nelle ultime ore la famiglia: ecco il post sui social.

Andrea Bocelli disperato: l’appello sui social mobilita tutti

Il famosissimo cantante italiano Andrea Bocelli chiede aiuto per ritrovare il suo cagnolino scomparso mentre era in gita in barca in Sardegna. Veronica Berti ha lanciato l’appello su Facebook. Nella didascalia del post si legge: “Aiutateci a trovare Pallina. Pallina è un piccolo levrierino italiano color beige e molto affettuoso. Risulta disperso in Sardegna, nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Chiunque abbia notizia utili prego contagi [email protected]“. La moglie di Andrea Bocelli ha sottolineato che è prevista una ricompensa per chi li aiuta a ritrovarla. Questo il post pubblicato sul canale Facebook: