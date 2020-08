L’ottava edizione di Bake Off Italia, il programma più dolce della tv, è in arrivo su Real Time il 4 settembre, e non mancano le novità in vista.

Bake Off Italia è un talent show italiano trasmesso su Real Time, che si basa sulla sfida tra pasticceri amatoriali. Si tratta in realtà di un fenomeno televisivo internazionale, infatti il programma originale è denominato The Great British Bake Off, trasmesso sulla BBC. Durante lo svolgimento del programma, i concorrenti scelti dopo accurate prove devono affrontare diverse sfide sulle quali vengono giudicati per le loro performance dai giudici che al termine della puntata dichiarano il miglior concorrente in gara, ma anche il peggiore, che verrà poi eliminato dalla competizione. A condurre il noto programma è Benedetta Parodi, accompagnata dai giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Ma quest’anno, alla cerchia della già nota giuria, si è aggiunto un nuovo personaggio e una magnifica novità ritroveremo anche tra i concorrenti selezionati. Vediamo di chi si tratta.

Bake Off Italia 2020, ecco tutte le novità in vista della nuova esilarante edizione

Fissato per venerdì 4 settembre l’inizio della nuova edizione di Bake Off Italia 2020, trasmesso su Real Time alle 21:20. Quest’anno le novità sono davvero tante, scopriamole insieme.

L’ottava edizione di Bake Off Italia scalda i motori in vista del suo debutto, ormai vicinissimo. Dopo una lunga selezione, sono stati scelti i 16 concorrenti di questa nuova edizione, con una novità molto particolare, la presenza della drag queen Peperita. Inoltre, ad affiancare la padrona di casa Benedetta Parodi, non solo i 4 giudici noti, ovvero Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, ma un nuovo personaggio molto conosciuto e apprezzato, Csaba Dalla Zorza, il tutto accompagnato da una serie di magnifici ospiti. Nel parterre vedremo arrivare, infatti, Imma Polese e Matteo Giordano da Il castello delle Cerimonie, lo stilista e wedding planner Enzo Miccio, il noto fashion style Federico Lauri da Il salone delle meraviglie, la food blogger Chiara Maci, e tantissimi altri splendidi personaggi che sapranno dare nuovo vigore a questa tanto attesa edizione. In attesa dei dettagli, che arriveranno solo alla vigilia, non resta che attendere il 4 settembre.

