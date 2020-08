Bandane, l’accessorio amatissimo dalle vip non è più utilizzato solo per i capelli: scopriamo insieme tutti i modi alternativi per utilizzarle

Certamente la bandana rappresenta uno dei must have di sempre nell’armadio sia degli uomini che delle donne. E’ uno di quegli accessori immancabili di cui non potremmo fare a meno. Quante volte le abbiamo usate sulla spiaggia per raccogliere i capelli e proteggere la testa dai raggi roventi del sole? Più che un accessorio, la bandana rappresenta un mondo di idee diverse per l’utilizzo. Nell’ultimo periodo sta diventando anche uno degli accessori preferiti dalle star, che la utilizzano nei modi più disparati. Insomma, chiunque abbia un pizzico di fantasia, può trasformare un semplice quadratino di stoffa colorata e a fantasia, in una piccola opera d’arte. E per tutti coloro che non avessero fantasia, ma volessero comunque sperimentare modi nuovi per utilizzare questo pezzo di stoffa, proponiamo una serie di tutorial per riuscire ad essere non solo glamour, ma anche all’avanguardia. E soprattutto, chi non vorrebbe sembrare una vera diva, alla Kylie Jenner o Elisabetta Canalis?!

Bandane, accessorio non solo per capelli: tutti i modi per utilizzarle

Come vi dicevamo prima le bandane sono un vero e proprio must have, che non dovrebbero mai mancare negli armadi, per i suoi molteplici utilizzi. Il primo esempio che vorremmo proporvi è quello di Elisabetta Canalis.

COSTUME DA BAGNO:

La modella ha scelto sfoggiato un bellissimo costume da bagno, e indovinate un po’? Ebbene si, il costume era ricavato da una bellissima bandana verde smeraldo. Un costume succinto e decisamente molto alla moda. Non solo le dona moltissimo, ma è anche un bellissimo spunto per tutte coloro che vorrebbero osare qualcosa in più. Particolare e decisamente fuori dal comune, il costume di Elisabetta Canalis sta diventando in pochissimo tempo uno degli accessori più copiati degli ultimi anni.

BORSA O CONFEZIONI REGALO:

Le bandane, che siano semplici o lavoratissime, possono essere utilizzate e intrecciate anche come borse o come pacchetti regalo. Questo non solo per donare ancora più glamour ai nostri doni, ma anche per aggiungere un ulteriore regalo a quello già donato. Un’idea decisamente molto glamour che sicuramente vi piacerà, perché è semplicissima da replicare, anche per le più goffe.

Questo invece può essere un modo simpaticissimo per decorare una borsa che già abbiamo nell’armadio, magari vecchia o rovinata.

CAPOSPALLA:

Quante volta ci è capitato di dover uscire e non avere un capospalla leggero e adatto da poter indossare sopra un abito. Non troppo pesante da patire il caldo e leggero abbastanza da proteggerci dal vento e non farci sudare. Bene, anche una bandana o un foulard possono essere utili a questo scopo, annodandoli nei punti strategici.

TOP:

Quante di voi vorrebbero un top corto magari di uno specifico colore, ma magari non hanno il tempo di uscire per andare a comprare uno? Se avete una bandana vi mostriamo un modo semplice ed efficace per avere un top sexy, alla moda e senza andare a fare shopping!