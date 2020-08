Cristina D’Avena sensualissima in barca: la foto fa impazzire i fan

Cristina D’Avena è l’icona dei cartoni animati, ma è anche super sensuale come dimostrano le foto su Instagram.

Se vi diciamo Cristina D’Avena molto probabilmente vi verrà in mente l’immagine della dolcissima cantante delle sigle dei cartoni animati che hanno segnato la nostra infanzia. Eppure la cantante, che infiamma le serate live cantando le hit più famose dei cartoon ha anche una sensualità pazzesca che ha dimostrato proprio in questi giorni sui social.

Cristina D’Avena sensualissima su Instagram in vacanza in barca

Cristina D’Avena è infatti in vacanza con le amiche e la sorella e si è fatta immortalare in diversi scatti da capogiro. Fisico mozzafiato, bikini all’ultima moda e pose molto sensuali. Un nuovo volto della regina dei cartoni animati insomma. L’ultimo tag che vediamo la localizza a Montecarlo, in Costa Azzurra e da qui pare abbia iniziato la sua vacanza estiva in barca e quindi in navigazione. Un po’ di ferie lontane da mete affollate e in compagnia solo delle persone che ama. Come darle torto per altro visto il momento storico che stiamo vivendo?

Il successo di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena classe 1964 ha ancora un fisico mozzafiato da far invidia ai più giovani e vanta una carriera pazzesca iniziata quando era ancora piccolissima. A soli 4 anni infatti la ricorderemo tutti allo Zecchino D’Oro mentre canta Il Valzer del Moscerino aggiudicandosi il terzo posto. Rimane poi all’Antoniano, nel coro, ma nel 1981 incide la prima sigla dei cartoni animati per Pinocchio. È negli anni ‘80 che ottiene il successo pubblicando moltissimi singoli e album legati proprio ai cartoni animati di cui cantava le sigle. Ricordiamo ovviamente la Canzone dei Puffi, il suo primo Disco d’Oro e Kiss Me Licia. Nel 1986 inizia anche la carriera da attrice interpretando Licia nella serie tv Love Me Licia basata proprio sul cartone animato. Un successo dopo l’altro, praticamente non stop fino ad oggi.