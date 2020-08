Elisa Isoardi lo svela finalmente: “È lui”, splendido annuncio

Elisa Isoardi ha rivelato finalmente l’identità di colui che la affiancherà nella sua prossima avventura in tv: l’annuncio che rende felici tanti suoi fan.

L’edizione 2020 di “Ballando con le stelle” è ormai ai nastri di partenza: ripartirà infatti sabato 12 settembre il programma cult di Rai 1 che vede sfidarsi tra loro personaggi famosi sulla pista da ballo a suon di salsa, tango, valzer e tante altre specialità. Nel cast di quest’anno, tanti volti più o meno noti tra cui: Alessandra Mussolini, Lina Sastri, Tullio Solenghi, Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet e tanti altri. Si cimenterà nella disciplina del ballo anche un volto notissimo di Rai 1, Elisa Isoardi. Dopo aver condotto per tanti anni molti dei programmi più gettonati della Rai, come “La prova del cuoco” e “Uno Mattina”, la presentatrice è ora pronta a mettersi in gioco nel sabato sera di Rai 1.

Elisa Isoardi, l’annuncio su Instagram: ecco chi sarà il suo insegnante di ballo

Ora che i nomi dei concorrenti della prossima edizione sono stati comunicati ufficialmente, sono stati resi noti anche gli abbinamenti con i maestri di ballo. Tra questi ultimi, molti fanno parte del cast storico di Ballando, come Simone Di Pasquale, Stefano Oradei, Veera Kinnunen, Ornella Boccafoschi ed altri. E’ uno dei maestri storici della trasmissione anche colui che sarà il partner di Elisa Isoardi. La presentatrice ne ha svelato l’identità qualche ora fa su Instagram. Si tratta di Raimondo Todaro, uno dei ballerini più amati del programma. Siamo sicuri che la notizia renderà felici molti, dal momento che sia la Isoardi che Todaro sono due personaggi molto seguiti e amati dal pubblico.

Non ci resta quindi che attendere l’inizio di “Ballando con le stelle” che, ne siamo certi, conquisterà tutti anche quest’anno.

L.C.