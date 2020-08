Tra i conduttori più apprezzati e amati della televisione italiana possiamo certamente citare Gerry Scotti, noto anche con l’appellativo di Zio Gerry.

Gerry Scotti ha iniziato la sua carriera in radio, e il suo esordio in tv risale al 1983, conducendo per i primi anni principalmente programmi dedicati al mondo musicale. Successivamente ha iniziato a condurre quiz e programmi di intrattenimento arrivando a raggiungere un successo tale da essere considerato l’erede di Mike Bongiorno. Gerry ha condotto circa 8000 puntate sulle reti Mediaset, un vero e proprio trionfo, e non poteva essere diversamente, dato l’eccezionale talento del conduttore. Prima di tornare come giudice a settembre nel programma Tu sì que Vales e con Caduta Libera, si sta godendo le meritate vacanze. Della sua vita privata poco è noto, infatti, Gerry Scotti è molto riservato, ma in un’intervista che il presentatore ha lasciato al giornale Vanity Fair, ha svelato il vero motivo alla base del divorzio dalla moglie.

Gerry Scotti confessa il motivo alla base del suo divorzio con la moglie

Gerry Scotti, noto conduttore televisivo che ha saputo farsi strada con le sue mani nel mondo dello spettacolo, è anche conosciuto per la sua riservatezza, ma in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato il motivo alla base del divorzio con la moglie: la confessione.

Il presentatore ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata, conosciuto soprattutto per la sua professionalità e la sua grande simpatia. Come sappiamo, Gerry è stato sposato con Patrizia Grasso, mamma di suo figlio Eduardo. Il matrimonio tra i due però è giunto al divorzio, e l’uomo ha rivelato il motivo che ha portato alla rottura. Gerry ha confermato che il suo matrimonio sarebbe giunto al divorzio, in quanto la donna avrebbe trovato un’altra persona. In realtà, negli anni ’90 Gerry era molto impegnato nel mondo del lavoro e questo potrebbe essere stato poi il motivo principale che ha portato al divorzio definitivo. Il conduttore ha anche dichiarato a La Stampa, che un matrimonio finito male, per lui che è un uomo legato alla famiglia e ai sacramenti, rappresenta un vero e proprio fallimento, una delle cose, insieme alla morte e al trasloco, più difficili da affrontare nella vita.

