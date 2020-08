L’ex Iena, conduttore televisivo e speaker sta per diventare papà: lo ha annunciato Diva e Donna, ecco la notizia che fa esplodere di gioia i fan

Il suo nome completo è Pierfrancesco Diliberto, è conosciuto però da tutto il pubblico italiano però come Pif. L’ex volto de Le Iene, programma di cui è stato sia autore che inviato, è un conduttore tv, regista, attore e speaker radiofonico: se la sua carriera è ben nota a tutti, il noto personaggio televisivo ha scelto di mantenere privata la sfera sentimentale. L’unica sua relazione nota al pubblico italiano è quella con la giornalista Giulia Innocenzi, iniziata nel 2011 e giunta al capolinea nel 2016. Secondo quanto rivela Diva e Donna, Pif ha una compagna e presto i due diventeranno genitori: la coppia è stata beccata a Roma e tra loro due un meraviglioso pancione che presto allargherà la famiglia. Ecco la notizia.

L’ex Iena diventa papà: primo figlio in arrivo, annuncio fantastico

L’ex Iena diventa papà: Pierfrancesco Diliberto, noto a tutti come Pif, sta per diventare genitore. A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna che ha svelato di aver visto il famoso personaggio televisivo in compagnia della fidanzata. Non si conosce l’identità della futura mamma: è mora ed ha un meraviglioso pancione, beccato proprio dai fotografi. Il parto sembrerebbe agli sgoccioli si legge su Diva e Donna: il primogenito della coppia dovrebbe nascere tra la fine dell’estate ed inizio autunno. Pif e la sua compagna sono stati beccati dai paparazzi a Roma mentre si scambiavano baci e carezze ma non solo: la coppia ha già ricevuto qualche regalo in vista dell’arrivo del bebé. Fiocco blu o rosa per il noto conduttore televisivo e radiofonico, ex volto de Le Iene? I fan restano in attesa di scoprire qualcosina in più!