Levante è fidanzata chi è la sua metà che la abbraccia in foto? Cosa sappiamo sul suo fidanzato dopo Diodato.

Durante il Festival di Sanremo 2020, con Levante da una parte e Diodato dall’altra, abbiamo quasi pensato che tra i due ci potesse essere un ritorno di fiamma. E invece, già all’epoca, Levante aveva annunciato ai fan e ai curiosi di essere innamorata e fidanzata da pochi mesi. Notizia che continua ad essere vera anche oggi visto che ha da poco pubblicato una foto in cui si vede un bel braccio vigoroso che la cinge alle spalle. Già, ma chi è il nuovo fidanzato di Levante?

Levante: i suoi ex fidanzati

Classe 1987, originaria di Catania, Levante da quando è sbarcata nel panorama musicale con Alfonso, ha letteralmente conquistato il cuore di moltissimi fan che hanno continuato a seguirla con grande forza. Così, oltre alle sue canzoni, ci si è appassionati anche alla sua vita privata e quando avevamo scoperto della sua relazione con Diodato, avevamo sperato anche in un duetto o una storia d’amore vissuta pubblicamente. Ma così non è stato e anche quando i due si sono lasciati tutto è avvenuto un po’ in sordina. Come quando la storia con Bob Rifo era terminata, molto dolore era finito nelle canzoni, ma ora la vediamo più felice che mai. Che sia la volta buona?

Levante: chi è il suo nuovo fidanzato Pietro Palumbo

Ma lui chi è? Chi è l’uomo che ha reso felice Levante? La cantante non ha mai mostrato il suo volto sui social, anzi. Al massimo continua a far vedere solo un braccio e ha dichiarato che è bello, è forte, non fa parte del mondo dello spettacolo, che ha suonato la batteria. Ma “Chi” pare che abbia paparazzato Levante con Pietro Palumbo un bellissimo avvocato siculo che da poco ha iniziato a vivere a Milano. Lei non ha negato la storia e continua a postare sui social “pezzi” del corpo del suo bellissimo lui. Non vediamo l’ora che avvenga la presentazione ufficiale sui social!