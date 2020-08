E’ già finita la storia d’amore di Luigi Olivia con Noemi Letizia, nato ai primi di febbraio, e l’imprenditore dichiara: “La vivo come un lutto, lasciato perchè non le ho regalato i tulipani”.

Giunta al capolinea la relazione che aveva visti insieme l’imprenditore e ex di Pamela Prati Luigi Olivia, e Noemi Letizia. Lei è la nota ragazza passata alla storia del gossip in occasione del suo diciottesimo compleanno per una frequentazione con Silvio Berlusconi, presente tra gli invitati alla sua festa. Una volta che le voci dello scandalo si sono calmate, Noemi si è sposata con Vittorio Romano, dal quale ha avuto due figli. Ma fra i due le cose non sono andate per il verso giusto ed è arrivata la separazione. In seguito, la donna ha avuto una relazione con l’immobiliarista Carlo Pica, ma anche stavolta è avvenuta la rottura definitiva. Luigi Olivia è passato alla storia del gossip per essere stato il fidanzato di Pamela Prati, prima della famosa controversia del finto matrimonio che ha visto protagonista la Prati. Ai primi di febbraio c’è stato un avvicinamento fra Luigi Oliva e Noemi Letizia, “un amore impetuoso“, nato al primo sguardo, dichiaravano i due allora. Ma sembra proprio che la relazione fra i due non abbia funzionato e al settimanale Oggi Oliva ha raccontato i particolari inaspettati della rottura.

Al settimanale Oggi, l’imprenditore Luigi Oliva ha raccontato di essersi lasciato con la sua fidanzata Noemi Letizia, una storia nata agli inizi di febbraio.

Oliva ha rivelato i motivi della rottura:” Stavamo pianificando di andare a vivere insieme, sul Lago di Garda, dove ho la mia attività, di sposarci, ma lei si è sentita trascurata“, racconta Luigi, durante l’intervista. L’imprenditore ha anche svelato un episodio alquanto bizzarro che è stato il motivo della loro separazione definitiva:”La mia colpa? Ho dimenticato di regalarle i tulipani, che ama tanto. E’ bastato che io indirizzassi le mie attenzioni sul lavoro per farla infuriare. Io volevo metterla alla prova e le ho detto di prenderci una pausa. Lei non ha voluto nemmeno vedermi”. L’ex di Pamela Prati ha spiegato cos’è successo, di essersi sentito “ferito e usato” dalla donna:”Questa rottura mi ha annientato, ho perso sette chili, sono uno straccio”, parole queste che mostrano un uomo ferito e amareggiato.

