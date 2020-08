Matera 90enne maltrattato alla Guardia Medica: il video girato da un testimone diventa virale, bufera sul web contro le due dottoresse, ecco le immagini.

E’ diventato virale il video dell’uomo di 90 anni che viene maltrattato da due dottoresse della Guardia Medica di Villalongo, a Matera. L’anziano, stando alla ricostruzione dei fatti, si era recato in tarda serata alla Guardia Medica per chiedere la prescrizione di alcuni medicinali, vista l’assenza del suo medico curante. Lì, però, è stato accolto dalle maniere poco gentili di due dottoresse, che lo hanno spinto ad andare via e ad aspettare, il giorno dopo, di poter parlare direttamente col un medico. Le modalità con cui le due donne si sono rivolte al vecchietto hanno indignato un testimone oculare della scena, che ha ripreso tutto. L’uomo, vedendo anche la reazione dell’anziano, che è scoppiato in lacrime, ha minacciato le due dottoresse di chiamare i carabinieri e di diffondere il video, convincendole così ad aprire la porta al 90enne. “Vergognatevi, ha 90 anni, mostrate un po’ di rispetto e umanità”, ha ripetuto più volte il testimone, che ha poi pubblicato il video sui social. Inutile dire che le immagini sono diventate virali in pochissimo tempo. Sul web è esplosa una vera e propria bufera, tanto che è intervenuto sulla vicenda anche l’assessore alla Sanità della Basilicata, Rocco Luigi Leone. Anche l’Ordine Provinciale dei Medici ha detto la sua, difendendo l’operato delle due dottoresse: ecco i dettagli.

Matera, 90enne maltrattato da due dottoresse della Guardia Medica: il video è virale, bufera sul web

La vicenda del vecchietto di 90 anni trattato in malomodo da due dottoresse della Guardia Medica di Villalongo, a Matera, ha fatto in poche ore il giro del web. Gli utenti dei social si sono scatenati contro le protagoniste del video, e anche l’assessore alla Sanità della Basilicata, il dottor Rocco Luigi Leone, è intervenuto sulla vicenda, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, nel quale condanna apertamente l’operato delle due dottoresse, definendolo un “comportamento che non ha nulla a che fare con nostra deontologia”. Leone ha chiesto anche l’intervento dell’Ordine dei Medici, che ha detto la sua nella persona del Presidente Provinciale Severino Montemurro, il quale ha difeso l’operato delle due dottoresse: “Si stavano attenendo a precise disposizioni sanitarie, ma comunque alla fine sono venute incontro alla richiesta del signore”.

Il web continua a essere diviso sulla vicenda. Voi che idea vi siete fatti?