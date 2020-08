Chi è Michela Giraud: la star di Comedy Central

Michela Giraud chi è la star di Comedy Central che sta facendo impazzire il web.

Navigando nel web vi sarà capitato di imbattervi in video molto divertenti con protagonista una giovane donna romana dal piglio super sprintoso e dalla battuta pronta. Bene, molto probabilmente è Michela Giraud, la star di Comedy Central che sta letteralmente spopolando nel web e che ogni giorno aumenta i suoi fan grazie proprio alla sua comicità pazzesca. Ma chi è Michele Giraud? Quanti anni ha e cosa sappiamo della sua vita privata?

La carriera di Michela Giraud: gli studi e il successo

Classe 1987, Michela Giraud ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo già da piccola studiando danza classica per circa 10 anni. L’idea di provare a lanciarsi nel mondo della recitazione arriva durante gli studi all’università. La comica infatti è laureata in Studi Storico-Artistici e poi Storia dell’Arte Moderna, proprio durante questa seconda laurea, decide di iniziare a studiare recitazione nel Teatro Azione e nel 2013 ottiene il diploma. Ma lo studio non termina qui, infatti si iscrive all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Sivlio D’Amico e poi ottiene anche un Master in Drammaturgia, Sceneggiatura, Teatro, Cinema e Televisione nel 2016.

I primi passi in televisione

Un anno prima del master però la carriera di Michela Giraud aveva già iniziato a prendere lentamente il volo. Nel 2015 è infatti entrata nel cast di Colorado e per tre edizioni l’abbiamo vista regalare sorrisi ai seguaci di CCN, Comedy Central News su Comedy Central. Sempre su questo canale l’abbiamo vista in Natural Born Comedians e la troviamo anche nel film di Mandelli, Babysitter. La ritroviamo poi come autrice nella redazione di Quelli Che Il Calcio e sempre in RAI è stata protagonista di diversi programmi come la TV delle Ragazze, Il Posto Giusto, Challenge 4, Sbandati… Non ha mai abbandonato il teatro esibendosi con uno spettacolo tutto suo ma anche come stand-up comedian. Attiva anche su youtube, Michela Giraud ottiene proprio nel 2020 la conduzione di CCN Comedy Central News, un ruolo che la riporta alle origini, ma con un notevole balzo avanti in termini di successo personale.