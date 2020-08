Miriam Leone senza vestiti su Instagram: l’atmosfera si ‘surriscalda’, fan impazziti per l’immagine mozzafiato pubblicata dall’attrice sul suo profilo.

Miriam Leone è una delle attrici più belle e affascinanti del panorama cinematografico italiano, non ci sono dubbi. Dopo essere stata eletta Miss Italia nel 2008, ha studiato recitazione e ha presto cominciato la sua splendida carriera nel cinema, che le ha permesso di lavorare con registi importanti come Giovanni Veronesi, Marco Bellocchio e tanti altri e di essere protagonista di film e serie tv di grande successo, come ‘1992’, ‘1993’ e ‘1994’, andate in onda su Sky. Insomma, è un momento davvero felice per Miriam dal punto di vista lavorativo. Vera e propria icona di bellezza, la Leone è super seguita anche sui social, dove spesso pubblica immagini da urlo, in cui mette in evidenza il suo corpo mozzafiato. Il profilo Instagram dell’attrice conta oltre 1 milione di followers e lei lo aggiorna costantemente con immagini in cui mostra il suo lavoro e la sua vita quotidiana. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha letteralmente fatto ‘surriscaldare’ la temperatura, perché l’attrice è senza vestiti: siete curiosi di vederlo con noi?

Miriam Leone senza vestiti su Instagram: la temperatura si ‘surriscalda’, fan in delirio per l’amatissima attrice

Miriam Leone sa sempre come far impazzire i suoi fan. Capelli rossi, occhi verdi magnetici e sorriso che incanta, l’attrice è amatissima dal pubblico per il suo talento, ma anche per la sua incredibile bellezza. Poco fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto in cui è davvero splendida. Nella foto in questione, Miriam è completamente senza vestiti e si copre solo con le braccia. In testa ha un meraviglioso fiore bianco, che le illumina il viso, facendola sembrare una ‘dea’. “Estate addosso”, scrive la Leone nella didascalia del post, che mette ben in evidenza la sua classe e la sua eleganza.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto subito migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei fan di Miriam, incantati dalla sua bellezza. Del resto, come dar loro torto?