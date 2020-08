Enrica Bonaccorti lavora nel mondo dello spettacolo italiano da anni, senza mai fermarsi, ma recentemente ha raccontato una rivelazione inaspettata: “Mi fa soffrire”.

Conduttrice e attrice italiana, Enrica Bonaccorti ha esordito al teatro e al cinema negli anni settanta, e in Rai nel 1978 con Il sesso Forte, per poi arrivare al successo con Italia Sera e Pronto, chi gioca?. Ha condotto anche diversi quiz e la prima edizione di Non è la Rai. La sua notorietà cresce a tal punto da portarla a vincere ben tre Telegatti. Un successo che la travolge improvvisamente, un talento il suo eccezionale e maestoso, capace di intraprendere qualsiasi strada lavorativa. Infatti, la Bonaccorti è stata anche l’autrice di testi di canzoni famose, come La Lontananza e Amara Terra Mia, celebri successi di Domenico Modugno. Una fama e una notorietà immense, celebrate non solo dalla sua bellezza ma anche dalla sua bravura. Recentemente, la donna si è lasciata andare ad una inaspettata confessione, nel programma Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco. Vediamo le sue parole.

Enrica Bonaccorti, la confessione inaspettata ad ‘Io e Te’: “Mi fa soffrire”

La conduttrice e attrice italiana ha raccontato durante un’intervista ad Io e Te, programma di Pierluigi Diaco, di soffrire di un grave disturbo.

Enrica Bonaccorti ha deciso di parlare liberamente e ha raccontato di soffrire di una malattia nota come prosopagnosia, ossia un problema di memoria. Questo disturbo impedisce alla memoria del paziente di funzionare correttamente, e la persona che ne è affetta non sempre è in grado di correlare i nomi ai volti delle persone che incontra, o che conosce da sempre. A causa di questo disturbo, per Enrica è diventato sempre più difficile associare i nomi alle persone già conosciute. Se comunque a livello privato le cose possono risolversi con una semplice presa in giro, a livello pubblico possono sorgere diverse difficoltà. Infatti, l’attrice si è trovata più volte ad affrontare situazioni alquanto imbarazzanti:” Una volta ho parlato molto bene di una persona ad un uomo. Sono stata fortunata, perchè la persona di cui stavo parlando molto bene era proprio quella a cui stavo raccontando la storia”. Oggi, Enrica Bonaccorti convive con questa malattia mentale che spesso, durante gli eventi, la rendono tesa e purtroppo imbarazzata: “Mi fa soffrire“, ha dichiarato la conduttrice.

M.B