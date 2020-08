TikTok, guadagnare col social del momento si può! Ecco come

Tutto quello che c’è da sapere sul social network più in voga del momento. La guida per guadagnare con TikTok, passo dopo passo.

Nato in Cina a settembre 2016 col nome di Musical.ly, diventa TikTok nel 2018. L’età media degli iscritti (oltre 500000 attivi in tutto il mondo) è tra 16 e i 24 anni. TikTok permette di caricare video della durata di 15 secondi aggiungendo canzoni o altri effetti sonori. E’ proprio su questa app che nascono le challenge, vale a dire le sfide a colpi di balletti, canzoni, scherzi e doppiaggi di scene tratte da vari film. Nel creare un account su TikTok, si può accedere tramite i propri indirizzo mail e numero di cellulare oppure attraverso il proprio account Facebook, Twitter, Instagram o Google. inserendo l’indirizzo mail sarà necessario specificare l’età che non deve essere inferiore ai 13 anni. Realizzare e pubblicare video su TikTok è facilissimo. Vi spieghiamo come fare in pochi semplici passi:

Cliccate sul pulsante al centro con il +

Consentite l’accesso a fotocamera e microfono

Scegliete come registrare (Normale/Selfie)

Create il video

Per aggiungere un suono potrete utilizzare la playlist presente su TikTok oppure cliccare sulla barra di ricerca per cercare la canzone da inserire a vostra scelta. Cliccando sull’icona con la nota musicale con la x, potrete inotre decidere il punto in cui far partire l’audio. Ma nlon è finita qui! Sarà possibile adattare la velocità di riproduzione e migliorare così il lip sync (sincronizzazione del doppiaggio), aggiungere effetti e filtri cliccando sui 3 cerchi colorati, usare i filtri bellezza, usare adesivi ed effetti 3D…insomma, su TikTok non vi annoierete di certo!

Come guadagnare con TikTok, ecco le istruzioni utili

Oltre a tutte queste simpatiche funzioni, la vera chicca che molti di voi saranno felici di scoprire è che con TikTok è possibile (e soprattutto semplicissimo) guadagnare tanti bei soldini! Curiosi eh? Ora vi sveliamo tutto e siamo certi che non rimanderete più l’iscrizione al gettonatissimo social. Per il momento, i video di tutti i TikToker vengono mostrati nella sezione “Per Te” in base all’algoritmo grazie al quale si guadagnano follower. Ovviamente, più un video viene visto e apprezzato e più aumenterà la sua visibilità permettendo a tanti utenti di scoprire il tuo profilo e diventare tuoi seguaci. Maggiore sarà il numero dei like e dei commenti al tuo video e più questo salirà nelle tendenze dell’app. Ma come trasformare il proprio successo su TikTok in una fonte di guadagno? Diciamo subito che con questa piattaforma è possibile guadagnare soldi reali attraverso monete virtuali (rubini e diamanti) Queste poi potranno essere convertite in soldi da trasferire sul proprio Account PayPal. Raggiunta la soglia minima di gemme prestabilita viene infatti autorizzato il trasferimento in denaro. La piattaforma premia in pratica la fedeltà dell’utente, il quale sarà più portato a trascorrervi del tempo invitando gli amici ad iscriversi al social mediante un codice personale. In quest’ottica di promozione, TikTok può regalare, fin dal momento dell’iscrizione, un pacchetto di rubini per incentivare il raggiungimento del traguardo ed aumentare così i propri affiliati. Da subito saranno disponibili ben 10 rubini da cui partire per raggiungere la soglia necessaria a poter riscuotere il denaro. Se poi aggiungiamo altri amici allora ci regaleranno dei diamanti e quindi il guadagno sarà maggiore. Quando infine si avrà accesso alle modalità Missione, allora sarà consentito guadagnare il denaro vero e proprio. Per quanto riguarda le Missione, si parla di qualcosa di molto semplice e alla portata di tutti, come ad esempio guardare un video per 3 minuti. Le cifre in denaro trasferite sul proprio account PayPal variano dai 2 ai 30 euro che, accumulati in un mese, possono diventare una somma che può far comodo.

E voi cosa aspettate a scaricare TikTok e raccogliere gemme? Pronti a guadagnare il vostro bel gruzzoletto a colpi di video, like e commenti?

L.C.