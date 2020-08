Uomini e Donne, ex corteggiatrice positiva al Coronavirus: le condizioni

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne è risultata positiva al Coronavirus: ecco di chi si tratta e quali sono le sue condizioni

Sono saliti nuovamente i contagi da Coronavirus in Italia. Oggi, se da una parte a Bergamo, città maggiormente colpita dalla pandemia, sono stati registrati zero nuovi contagi, in tutta Italia invece siamo saliti nuovamente a più di mille nuovi positivi. Un dato che fa allarmare il governo e i presidenti delle varie regioni. Molti italiani sono rientrati dalle vacanze ed hanno scoperto di essere positivi al Covid-19. Adesso sono costretti a restare a casa in quarantena.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice positiva al Coronavirus

Tra i nuovi positivi al Covid-19 c’è anche una ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Oltre a Giulia Latini, che è stata la prima ad annunciare il risultato positivo del suo tampone sui social, anche Vittoria Deganello è uscita allo scoperto, annunciando di essere risultata positiva al Covid-19. L’ex fidanzata di Mattia Marciano ha scritto su Instagram: “Dati gli innumerevoli messaggi dopo il post di Giulia di ieri, vi dico che ho fatto anche io il tampone e sono risultata positiva“. Un annuncio che ha spiazzato i fan del programma. La Deganello poi ha proseguito, spiegando quali sono le sue condizioni: “Sono in isolamento domiciliare, sto abbastanza bene anche se mi sento stanca e debole. Ho avuto un calo dopo il primo giorno, qualche linea di febbre e mal di testa. Una cosa che invece mi è spuntata stamattina, e che è un sintomo abbastanza comune, è che non sento più odori e sapori. Qualsiasi cosa io mangi non sento niente“.

La Deganello ha voluto tranquillizzare i suoi seguaci, dichiarando di non voler mettere in pericolo la vita di nessuno. Proprio per questo motivo in questi giorni resterà a casa.