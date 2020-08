Come scoprire chi è la persona con cui scambiate più messaggi su Whatsapp

Volete scoprire chi è la persona con cui vi scambiate più messaggi o con chi si sente di più il vostro fidanzato? Ecco come fare.

Partendo dal presupposto che in ogni tipo di rapporto di coppia, di amicizia o familiare, la fiducia è veramente importante, può capitare che si abbia voglia di scoprire qualcosa che il partner ci tiene nascosto. La curiosità è sempre dietro l’angolo soprattutto quando si parla di sapere con chi messaggia di più il nostro migliore amico o il nostro fidanzato o fidanzata. Oppure volete provare il tutto su voi stessi. Con chi scambiate più messaggi? Con gli amici o con il fidanzato? Oggi per scoprirlo non dovete più mettervi a contare, ma c’è proprio una funzionalità della più famosa applicazione di messaggistica che vi aiuterà in questo senso.

Come scoprire con chi si scambiano più messaggi

Come fare allora a vedere chi è la persona con cui scambiamo più messaggi, note vocali e foto? Per farlo, come riporta Grazia, basta andare su Impostazioni nella parte destra dello schermo. Qui selezionate poi Utilizzo Dati e Archiviazione e, nello specifico, utilizzo archiviazione. Date un po’ di tempo al vostro telefono di elaborare i messaggi e vedrete una classifica delle persone con cui vi sentite maggiormente. Troverete così l’elenco dei contatti o dei gruppi che sentite maggiormente. al primo posto c’è la persona con cui abbiamo inviato il maggior numero di messaggi. Non impazzite in caso di sorprese strane! Questo primo posto viene calcolato non in base al numero di messaggi, ma al peso dei documenti che sono stati inviati. Quindi se il vostro lui al primo posto ha il suo capo potrebbe essere vero, magari gli ha dovuto inviare dei documenti molto pesanti.

Qual è il numero dei messaggi che vi siete scambiati

Se invece volete vedere nel dettaglio quanti messaggi vi siete scambiati con i vostri contatti potete andare nuovamente in impostazioni su Whatsapp. Proseguire come prima selezionando utilizzo dati e archiviazione, ma questa volta nella schermata successiva selezionate utilizzo rete. Così scoprirete in generale quanti messaggi avete inviato da quando avete iniziato a usare Whatsapp.