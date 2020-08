La famosa cantante è uscita da un periodo difficile, dopo essere stata dipendente da alcol e droga e si mostra sui social una persona rinata.

Stiamo parlando di Lily Allen, cantante britannica che ha scalato le classifiche mondiali dal 2006 grazie ai singoli Smile, The Fear e Not Fair. Dopo anni di pausa, annuncia l’uscita del suo nuovo album nel 2014. Fin dall’infanzia ha sempre avuto un temperamento ribelle, con una personalità fuori dal comune. Il successo arriva come un fulmine improvviso e porta la cantante ad intraprendere anche la carriera di attrice, un talento grande il suo accompagnato da un’infinita bellezza. Per quanto riguarda la sua vita privata, Lily ha attraversato un percorso difficile e doloroso verso la maternità. La cantante perse il bambino che aspettava dal musicista Ed Simons, dei The Chemical Brothers. Due anni dopo, si è legata all’artigiano Sam Cooper, l’artista resta incinta una seconda volta ma perde il bambino al sesto mese di gravidanza. Dopo l’aborto, fu costretta al ricovero causa setticemia. Solo dopo il matrimonio con il suo compagno nascono Ethel Mary e Marnie Rose, quest’ultima nata prima che la Allen chiedesse la separazione dal marito. Come è noto, l’artista ha vissuto un periodo decisamente difficile logorato da alcol e droga, vizi pericolosi che l’hanno resa un’altra persona. Ad oggi, la cantante ne è uscita e sui social ha mostrato la sua rinascita.

L’artista ha pubblicato uno scatto che mette in evidenza il traguardo raggiunto, ossia un anno dal momento che ha smesso di assumere droga e alcol. “Sono grata alla vita. Un anno completamente sobria“, scrive Lily sul suo profilo, sotto la foto che la ritrae durante le vacanze a Capri.

A colpire è stato però l’ultimo scatto della sequenza, dove si mostra nel suo periodo non sobrio, travagliata dai vizi che l’hanno logorata. La donna ha spiegato che è stato l’amore per le sue figlie a spingerla a cambiare, cercando di ricostruire la sua vita. La Allen ha anche rivelato che il timore di perdere la sua famiglia ha influenzato la sua voglia di tornare ad essere sobria: “Mi sono lasciata andare al modo di vivere edonistico e tossico del mondo della musica. Uscirne illesi e senza danni fisici irreversibili, è quasi un’illusione. Nel mio caso, la salvezza è arrivata grazie alle mie figlie. Diventare madre ha generato in me un senso di responsabilità che mi mancava”.

M.B