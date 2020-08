Chiara Ferragni e Fedez: “Abbiamo fatto il tampone”, la confessione shock

La famosa influencer Chiara Ferragni e il marito Fedez stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna insieme al piccolo Leone, e su instangram il cantante ha rivelato una confessione shock.

La famiglia ormai nota come “Ferragnez” sta trascorrendo una parte delle loro vacanze tutte italiane in Sardegna all’insegna del relax e confort, ma non senza porre una grande attenzione alla difficile emergenza sanitaria che sta attraversando il mondo intero. Dopo aver trascorso qualche giorno insieme ai parenti, ora si trovano in compagnia di un gruppo di amici. Chiara e Fedez sono la coppia social del momento, spesso si immortalano in pose sensuali ma anche divertenti, scatenando l’ironia affettuosa del web, che tanto li segue e apprezza. I due si sono conosciuti ad una cena tra amici, ma la scintilla sembra sia scattata in seguito, quando il rapper cita in una delle sue famose canzoni “Vorrei ma non posto” proprio Chiara Ferragni, con un esplicito riferimento al cagnolino dell’influencer. La donna ha subito postato un pezzo della canzone, mentre era intenta ad intonarla e da quel momento qualcosa è scattato e i due giovani hanno deciso di rincontrarsi. L’amore fra i due è forte e ormai consolidato, una coppia che riesce sempre a sorprendere e far sorridere. Negli ultimi giorni, durante la vacanza in Sardegna, il rapper ha rivelato una confessione shock. Vediamo le parole del cantante.

Chiara Ferragni e Fedez sui social rivelano: “Abbiamo fatto il tampone”

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie dello spettacolo più amate ed apprezzate, e negli ultimi giorni stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna.

Il rapper sempre molto attento a condividere argomenti di attualità con i suoi follower, ha anche parlato dell’emergenza sanitaria e del pericolo che l’isola sta attraversando, a causa dell’aumento dei contagi. Uno dei suoi fan ha chiesto al cantante cosa ne pensasse e l’uomo ha fatto una confessione shock:”Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi”. Infatti, la famiglia Ferragnez sta trascorrendo giorni di vacanza in Sardegna insieme ad alcuni amici, come è evidente dalle foto e dai video che i due giovani mostrano sui rispettivi profili instangram. Fedez ha anche aggiunto: “C’è sicuramente un’aria un po’ pesante. Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantare”. L’uomo ha anche voluto rassicurare i suoi fan:”Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi”.

