Coronavirus, Rita Dalla Chiesa al veleno sui social: “Voi l’avete infettata! Siete gli unici colpevoli”, la conduttrice non ci sta e si spara a zero

Distinta, educata, con grande portamento e grande forza. Un carattere decisamente imponente quello di Rita Dalla Chiesa che nel corso degli anni è stata al timone di diversi programmi di successo. Conosciuta anche per essere stata la moglie del compianto Fabrizio Frizzi, ancora oggi tiene vivo il suo ricordo, sebbene i due abbiano poi voltato pagina. L’abbiamo spesso vista al timone dello storico ‘Forum’, programma giudiziario che da moltissimi anni tiene banco nella casa degli italiani… Una donna che quindi crede nella giustizia e che ha una salda morale e dei valori, che nel corso degli anni ha avuto modo di dimostrare, anche e soprattutto per il suo legame diretto con il generale Dalla Chiesa. Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa era infatti suo padre, possiamo quindi ben immaginare il tipo di educazione e di valori ricevuti dalla donna.

E proprio in merito alle ingiustizie e ai soprusi, la Dalla Chiesa ha una vera e propria allergia. La donna infatti si sta infervorando parecchio in merito a quanto sta accadendo in Sardegna a causa del Covid. L’isola fino ad oggi che aveva registrato contagi zero, sta avendo un picco di malati non indifferente, che fino ad oggi non si erano mai registrati. E proprio su questo punto la conduttrice ha deciso di intervenire, prendendo una posizione molto salda in merito…

Basta aggredire la #Sardegna. Siete andati tutti li’ in vacanza perché’ sapevate che era uscita “pulita” dal #Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata. Siete voi gli unici colpevoli. Se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare… — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) August 22, 2020

La donna crede fermamente che il problema non sia nato li, ma sia stato portato li e lo spiega in modo molto chiaro all’interno del suo tweet: “Basta aggredire la Sardegna. Siete andati tutti li in vacanza perché sapevate che era uscita ‘pulita’ dal Covid. E voi, con la vostra incoscienza l’avete infettata. Siete voi gli unici colpevoli. Se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare…” La Dalla Chiesa è pronta proprio a sparare a zero su tutti, nessuno escluso che in questo periodo ha affollato la bellissima isola. Il suo è un appello non da poco e il messaggio è più che chiaro. Secondo lei la gente sarebbe andata sull’isola proprio per scampare al virus, ma gli atteggiamenti irresponsabili avrebbero però creato il caos più totale. Una situazione decisamente molto complicata che sembra non trovare una soluzione nell’immediato.