Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è risultato positivo al Coronavirus: lo ha annunciato poco fa sui social, ecco di chi si tratta e dove si trova adesso. Risulta positivo asintomatico.

Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore ha registrato 1210 casi, cresce anche il numero dei ricoveri e dei pazienti in terapia intensiva. I dati allarmano il governo ed i presidente delle varie regioni che invitano i cittadini a rispettare tutte le misure di sicurezza per prevenire ulteriori contagi. Molti italiani al rientro dalle vacanze hanno contratto il virus, anche personaggi noti al mondo dello spettacolo. Vittoria Deganello e Giulia Latini di Uomini e Donne, due tentatrici di Temptation Island sono alcuni esempi di persone note nel mondo della tv che hanno contratto il virus e che lo hanno comunicato ai fan nelle ultime ore. Un nuovo caso di Covid è stato annunciato poco fa sui social: si tratta di un ex corteggiatore di Uomini e Donne che è risultato positivo al test, per fortuna però risulta essere asintomatico. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, ex corteggiatore positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social

Tra i nuovi casi di Covid-19 c’è l’ex corteggiatore del famosissimo dating show condotto da Maria de Filippi. Oltre a Giulia Latini, Vittoria Deganello, anche Andrea Melchiorre è risultato positivo al Coronavirus. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari, che fu scelto dalla stessa tronista, ha dato l’annuncio sui social: attraverso alcuni video pubblicati nelle Instagram story, Andrea spiega di aver contratto il Covid-19. “Sono in Sardegna dal 2 agosto, sono positivo. Non ho sintomi. Ora starò 15 giorni qui in attesa del prossimo tampone, fino a quando non risulterò negativo” sono le sue parole. Melchiorre “Sto bene, sto in forma, sono in quarantena” ha aggiornato di nuovo i suoi fan curiosi di sapere le sue condizioni di salute. Non ha voluto lasciare l’isola quando i contagi hanno iniziato ad aumentare: ha deciso di trascorrere del tempo lì ed ha preso una decisione piuttosto responsabile essendo risultato in seguito positivo al test. Per fortuna l’ex di Uomini e Donne non ha sintomi, né tosse, febbre, perdita del gusto e gli altri sintomi della malattia. Resterà in quarantena fino a quando non sarà guarito del tutto ed il suo test risulterà negativo.