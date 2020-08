Elisabetta Canalis, sotto la maglia bianca ‘niente’: si vede troppo

L’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis torna a far impazzire il mondo social con scatti bellissimi e pose sensuali, e anche stavolta non ha deluso i suoi fan, sotto la maglia bianca ‘niente’: si vede troppo.

Elisabetta Canalis è stata una delle veline di Striscia la Notizia, sicuramente una delle più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo. Ancora oggi dopo più di vent’anni dall’inizio della sua carriera, Elisabetta si mostra sempre bellissima e in gran forma. La splendida Canalis è una modella, showgirl e attrice italiana naturalizzata statunitense. Dopo il suo percorso nel ruolo di velina insieme a Maddalena Corvaglia, le porte delle spettacolo per la donna si spalancano. Infatti, il ruolo sul bancone di Striscia le ha portato una grande notorietà, con film, numerosi calendari, e programmi televisivi. Nel 2012 la bella showgirl ha conosciuto Brian Perri, chirurgo e ortopedico italoamericano, che ha sposato nel 2014. I due vivono con la figlia Skiler Eva, nata nel 2015, a Los Angeles. Elisabetta mostra spesso sui social la sua quotidianità, con scatti mozzafiato e meravigliosi, e ancora una volta stupisce i suoi fan: sotto la maglia bianca ‘niente’.

Elisabetta Canalis, sotto la maglia bianca ‘niente’: lo scatto che ha fatto impazzire i fan

La showgirl Elisabetta Canalis continua a condividere sui social piccoli spazi della sua vita, con foto che la ritraggono in diverse occasioni, e ancora una volta riesce ad infiammare il web.

Recentemente ad accendere la curiosità, è stata l’ultima foto postata dalla donna sul suo profilo instangram, infatti, sotto la maglia bianca si vede troppo, scatenando così i suoi follower con lunghe lusinghe e splendidi apprezzamenti. Lo scatto mostra Elisabetta ai margini di una piscina e lei stessa scrive: “Dopo questa posa molto naturale, sono caduta in acqua, come era giusto che fosse”. La Canalis sa sempre come stupire, sembra proprio che il tempo per la modella non passi mai, appare sempre più bella e in una forma super perfetta, da far invidia a chiunque.

M.B