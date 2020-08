Emily Ratajkowski completamente nuda nell’ultimo scatto condiviso sui social: lo zoom proprio lì infiamma Instagram.

Di modelle ne è pieno il mondo, ma solo in poche riescono ad incantare i fan come ci riesce lei. Parliamo di Emily Ratajkowski, la top model statunitense, diventata famosa grazie alla sua apparizione nel video clip di Blurred Lines, il singolo di Robin Thicke che ha fatto ballare tutto il mondo. Da quel momento, Emily è diventata una delle donne più apprezzate del nostro pianeta: bella, sensuale ma mai volgare, la Ratajkowski è una vera e propria star anche sui social. In particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben 26,7 milioni di followers! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la supermodella ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente lasciato i fan di stucco. Nella foto, Emily è completamente nuda e inquadra solo una piccola parte del suo corpo: lo scatto è bollente, diamo un’occhiata.

Emily Ratajkowski completamente nuda: lo zoom proprio lì fa impazzire i folowers

“Vorrei potervi dire che questo era permanente”, scrive Emily Ratajkowski nella didascalia all’ultimo post pubblicato su Instagram. A cosa si riferisce la bellissima modella? Al tatuaggio con la scritta ‘emrata’ che mostra proprio nello scatto condiviso coi followers. Un tatuaggio che si trova in un punto davvero ‘particolare’. Lo zoom fa letteralmente impazzire i fan. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello di Emily, che nella foto è completamente senza vestiti. L’inquadratura è rovente e i fan hanno invaso il post di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per la splendida modella. Che si conferma una delle più amate in assoluto! E voi, cosa aspettate a seguirla?