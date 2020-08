Gerry Scotti, dopo più di 20 anni la clamorosa notizia: non sarà in tv

Dopo più di vent’anni Gerry Scotti non sarà in televisione, una notizia clamorosa che lascia i fan esterrefatti: ecco cos’è successo

Gerry Scotti è uno dei conduttori di punta della televisione italiana nonché volto della rete del Biscione. L’uomo è soprannominato Zio Gerry o Dottor Scotti e come conduttore, o anche giudice, ha all’attivo oltre 700 prime serate e più di 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Egli è stato protagonista di moltissimi programmi di successo, su tutti sicuramente il quiz show “Chi vuol essere milionario“. Il programma, dopo un periodo di stop, è tornato in onda su Canale 5, riscuotendo un successo enorme. Negli ultimi anni, il conduttore ha portato al successo anche Caduta libera, quiz show che sfida L’Eredità su Rai Uno, e altri programmi come The Wall e Conto alla rovescia. Gerry è inoltre uno dei volti di Striscia la notizia, dove fa coppia fissa con Michelle Hunziker, e uno dei giudici di Tu si que vales, programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Gerry Scotti, clamorosa notizia dopo 20 anni: non sarà in tv

Tutto pronto per una nuova stagione di Striscia la Notizia. Il tg satirico diretto da Antonio Ricci è uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Ogni sera il programma tende lo scettro degli ascolti al concorrente in onda sulla rete avversaria. Un programma storico fatto di inchieste e servizi importanti. Il tg satirico ripartirà dal Gabibbo, storico personaggio divenuto famoso proprio grazie alla trasmissione di Ricci, e dalle veline. Quest’anno sono state confermate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che negli anni passati hanno avuto un buon successo. Poi ovviamente ci saranno i preziosissimi inviati e i conduttori. Dopo vent’anni, però, c’è una notizia clamorosa: dietro il bancone non ci sarà Gerry Scotti. L’uomo è uno dei volti storici del tg satirico. Ha condotto per la prima volta il programma il 1° marzo del 1999 in coppia con Franco Oppini, poi è tornato con Gene Gnocchi, sino a formare una coppia fissa con Michelle Hunziker. Quest’anno però, dietro il bancone di Striscia, la showgirl e compagna di Tommaso Trussardi non sarà accompagnata da Scotti. Accanto a lei infatti ci sarà Ezio Greggio. Un’assenza pesante, che sicuramente si farà sentire.

Il conduttore non sarà al timone del programma perchè impegnato con altre trasmissioni. I fan di Striscia sperano che Scotti possa tornare alla conduzione del tg satirico al più presto.