Grande Fratello, ricordate Man Lo? Ha 40 anni ed è bellissima

Vi ricordate di Man Lo del Grande Fratello? Oggi ha 40 anni ed è veramente uno schianto: in questo articolo vi mostriamo le foto

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana. Il programma va in onda dal 2000 su Canale 5 ed è basato sul format olandese Big Brother. Dal 2000 ad oggi sono andate in onda ben sedici edizioni. Dal 2016 va in onda anche l’edizione dedicata ai personaggi famosi. La nuova edizione andrà in onda a settembre e sarà condotta da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, ricordate Man Lo: a 40 anni è bellissima

Sedici edizioni, oltre vent’anni, quanti concorrenti hanno varcato la porta rossa del GF. Una delle edizioni più celebri, oltre alla prima ovviamente, è stata sicuramente la sesta. La rosa dei concorrenti era di gran spessore e infatti molti hanno avuto successo in seguito alla partecipazione al reality show. Il vincitore fu Augusto De Megni, già noto alle cronache perché vittima, all’età di 10 anni, di un sequestro organizzato dall’Anonima sarda durato 110 giorni. Augusto battè in finale il romano Filippo Bisciglia, divenuto conduttore di successo. Nella casa, però, entrarono anche Laura Torrisi e Francesca Cipriani, divenute poi attrice e showgirl di successo. Impossibile dimenticare inoltre Man Lo Zhang: la giovane venticinquenne fu la prima donna di nazionalità cinese a partecipare al reality show italiano. La Zhang conquistò tutti con la sua straordinaria simpatia e con il suo carattere sempre solare. La cinese però non riuscì a conquistare la vittoria, venendo eliminata dopo settantuno giorni. Man Lo però conquistò un’enorme notorietà ed infatti dopo il reality show fu protagonista di uno spot pubblicitario insieme a Claudio Amendola e fu al fianco del noto inviato di Striscia la notizia, Moreno Morello, per la presentazione della finale di Stelle nascenti d’Italia, settima edizione del concorso artistico nazionale di giovani talenti svoltosi al Lido delle Nazioni. Nel 2008, invece, inizia la sua carriera da attrice, esordendo nel film Questa notte è ancora nostra diretto dai registi Paolo Genovese e Luca Miniero, con Ilaria Spada, Maurizio Mattioli e Franco Califano. In seguito sarà protagonista anche di Cenci in Cina, Happy Family di Gabriele Salvatores, del cortometraggio Insieme Notturni e di All’improvviso Komir per la regia di Rocco Ricciardulli.

Man Lo è anche abbastanza seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta più di ottomila seguaci. La Zhang oggi ha quarant’anni ed è veramente bellissima. La donna cinese e naturalizzata italiana ha un fisico perfetto e le sue foto raggiungono sempre migliaia di like sul popolare social network.