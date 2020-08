Marco Bocci ed Emma Marrone: perchè è finita? “Non riuscivamo più a…”

Marco Bocci ed Emma Marrone hanno fatto coppia per un po’ di tempo, ma i motivi della rottura ancora oggi sono sconosciuti: perchè è finita?

La vita sentimentale di Emma Marrone è stata sempre molto movimentata. La cantante, durante l’esperienza ad Amici, conobbe il ballerino Stefano De Martino. Tra i due nacque una bellissima storia d’amore, tramontata tragicamente quando il napoletano fu abbagliato dalla bellezza di Belen Rodriguez, con la quale si è sposato ed ha avuto un figlio. La separazione da De Martino fu brusca e dolorosa. Probabilmente ancora oggi la cantante prova qualche rimorso per quella storia. Dopo il ballerino, la Marrone ha avuto una relazione con Marco Bocci. Anche con l’attore di Squadra Antimafia, però, la storia d’amore è durata veramente poco. Bocci, subito dopo la Marrone, si è legato sentimentalmente a Laura Chiatti e la loro relazione procede a gonfie vele. I due hanno avuto anche due figli. Dopo Bocci, la cantante è stata accostata a tantissimi uomini: Ermal Meta, il suo tastierista Massimo, Giuliano Sangiorgi, Fabio Borriello. Quest’ultimo sembrerebbe essere l’unico con il quale la Marrone ha avuto una storia d’amore tra quelli prima citati. Dopo Fabio, la Marrone sembrerebbe aver avuto un flirt con Nikolai Danielsen, modello norvegese ed ex campione di kickboxing. I due sono stati pizzicati insieme proprio qualche giorno fa.

Marco Bocci ed Emma Marrone: perchè è finita?

Dopo la dolorosa separazione da De Martino, la cantante pugliese sembrava aver ritrovato la serenità tra le braccia di Bocci. L’attore, divenuto famoso prima con Romanzo Criminale e poi con Squadra Antimafia, è stato a lungo uno dei sogni proibiti di molte italiane. La storia con l’attore, però, è durata molto poco, ancor meno di quella con De Martino. Tra i due non ha funzionato e a distanza di anni, quando ormai entrambi hanno intrapreso strade diverse, spunta fuori la verità. I due infatti sono sempre stati molto riservati e non si sono mai conosciuti i motivi della loro rottura, perchè nelle interviste hanno sempre preferito evitare la domanda sulla loro relazione amorosa. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, però, la cantante e l’attore si sarebbero lasciati perchè non riuscivano a trascorrere molto tempo insieme. Questa però resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze, dato che non ci sono versioni ufficiali da parte dei due autori.

Emma e Marco oggi sono rimasti in ottimi rapporti e lo testimoniano i messaggi d’affetto e stima che in passato si sono scambiati sui social. Quando la cantante ha annunciato di avere un problema di salute, ad esempio, Bocci le ha scritto sui social: “Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire”.