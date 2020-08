Maria De Filippi, “Paura e sofferenza, ha avuto due tumori”: il racconto da brividi della conduttrice che lascia tutti senza parole, cos’è accaduto

Non c’è dubbio sul fatto che Maria De Filippi sia una delle regine indiscusse della Televisione Italiana, amatissima e seguitissima dal pubblico. Nel corso degli anni si è fatta conoscere per la sua gentilezza, i suoi modi pacati e soprattutto il suo carisma. Tutti i programmi che produce e conduce oltre ad essere molto interessanti, sono anche molto seguiti. Tra i pilastri fondamentali della sua tv ci sono: ‘Uomini e Donne’, ‘Amici’, ‘C’è posta per te’, ‘Temptation Island’ e ‘Tu si Que Vales’. Seguitissima in tv, la De Filippi, può vantare tutto l’affetto dei fan nonostante non sia una persona social, anzi, tutto l’opposto. Recentemente vi abbiamo parlato proprio di lei e del suo rapporto col marito Maurizio Costanzo e del fatto che i due non dormano insieme. Per una motivazione anche alquanto bizzarra!

Oltre al grandissimo amore per Maurizio Costanzo e per il figlio Gabriele, la De Filippi, nutre un amore smisurato per gli animali e in particolare per i cani. In particolare la conduttrice possiede due splendidi bassotti, Ugo e Filippa, a cui è legatissima. Spesso viene infatti immortalata mentre è in compagnia proprio dei due bassotti. Al settimanale ‘Chi’ però ha voluto confidare alcuni episodi che l’hanno particolarmente fatta soffrire e preoccupare, proprio in merito ai suoi cani. In particolare la donna si sentiva responsabile per il suo stato di salute: “Ugo ha 15 anni, ha avuto due tumori ed è sopravvissuto a tutto. Per me è stata paura e sofferenza… Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male“.

Chiunque abbia un cane, può comprendere benissimo di cosa stia parlando la De Filippi. E’ una grandissima responsabilità decidere per gli altri, soprattutto quando in gioco c’è la vita. Non deve essere stato affatto semplice per la conduttrice decidere cosa fare, ma adesso pare proprio che il bassotto stia bene e non potremmo esserne più felici. Per quanto riguarda Filippa invece la De Filippi fa sapere: “Mi piace tanto Filippa perché ha un carattere particolare: è tanto curiosa, ha un senso di possesso spiccato ed è molto gelosa del suo zainetto. Non sopporta chi si muove nei miei spazi perché li ritiene suoi”