La showgirl Michelle Hunziker e la figlia Aurora hanno pubblicato uno scatto in cui si trovano sulla scogliera dell'Agrigento, ma la foto ha aperto una contestata polemica.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva, originaria della Svizzera italiana ed esordisce come modella negli anni ’90. Successivamente arriva il matrimonio con il famoso cantante Eros Ramazzotti, lei giovanissima e bellissima si innamora perdutamente dell’artista e fra i due nasce una favolosa storia d’amore, che porta alla nascita della figlia Aurora, oggi 24enne. Purtroppo, la relazione giunge al termine e oggi, la nota showgirl ha legato con l’imprenditore Tomaso Trussardi. Il successo travolge Michelle velocemente, e riesce ad affermarsi non solo in Italia ma anche in Germania. Dal 2004 è presente in tempi alternati alla conduzione del programma di Anotonio Ricci, Striscia La Notizia. La donna si è sempre fatta notare per la sua spontaneità e simpatia, una risata e un sorriso semplici e genuini, che coinvolgono con passione il pubblico da casa. In questi ultimi giorni, Michelle sta trascorrendo qualche giorno di relax in vacanza al mare, postando diversi scatti del momento. Ma una foto postata dalla showgirl in compagnia della figlia Aurora ha aperto la controversia polemica. Vediamo di cosa si tratta.

Michelle Hunziker ed Aurora, la foto sui social scatena la bufera

La famosa showgirl Michelle Hunziker si trova in vacanza insieme alla sua famiglia, in compagnia della figlia Aurora, e recentemente ha postato una foto che ha scatenato la polemica.

La donna è infatti ritratta insieme alla figlia Aurora sulla splendida scogliera di Scala Dei Turchi, a Realmonte, nell’Agrigento. Il luogo in questione però compare fra le zone protette, interdetta dai turisti e per questo motivo la showgirl è finita al centro di polemiche. La conduttrice precisa però che era “fuori dalla zona protetta”, ma gli ambientalisti non sono d’accordo. Anche dai commenti apparsi sotto lo scatto è possibile vedere una situazione alquanto confusa, infatti, da una parte emergono i sostenitori delle due donne, dall’altra parte c’è chi attacca il gesto compiuto. Michelle ribadisce:”Qui c’è un piccolo pezzo senza divieto, accessibile al pubblico”. Data la polemica che è scatenata in modo mediatico, la Capitaneria di porto ha subito avviato delle verifiche, per capire la realtà dei fatti.

