Migranti, parla il Governatore di regione Nello Musumeci: “La Sicilia non può essere invasa, tutti via”, l’ordinanza è stata firmata nella notte

La situazione Covid in Italia sta tornando a far preoccupare davvero tutti, non solo le persone comuni, ma anche i governatori di Regione e i politici ai piani alti. L’ipotesi di un nuovo lockdown sarebbe certamente catastrofico per l’economia del Paese, ma soprattutto per quella del mondo. Per questa ragione tutti i governatori di Regione stanno cercando dei piano offensivi per poter contrastare i nuovi casi di Covid costantemente in aumento negli ultimi giorni. Dopo Vinceno De Luca, presidente della regione Campania, che sta preparando un piano di contenimento straordinario per i nuovi casi di Covis, anche il presidente Nello Musumeci si è attivato affinche il virus possa essere contenuto. Purtroppo per quanto riguarda la Sicilia pare che i numeri maggiori di contagi sino riconducibili agli sbarchi sull’isola, sia dei turisti, sia dei migranti.

Un dato decisamente allarmante che il Governatore spera presto di poter azzerare nuovamente. Il Governatore ha così deciso di emanare un’ordinanza molto dura, oltre che storica, visto che prima di ora non si era mai vista una cosa del genere. In particolar modo, l’uomo ha deciso di ribellarsi allo sbarco dei migranti sulla “sua” Isola. Pare che l’uomo non voglia più accogliere queste persone e per questo motivo ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sui social e in particolare sul suo canale ufficiale Facebook, in modo da spiegare anche dettagliatamente i motivi di tale scelta.

L’ordinanza sull’espatrio dei migranti è stata preparata stanotte e approvata, quindi pare sia tutto ufficiale. Bisogno solamente capire quali sono le modalità di uscita dalla Regione di queste persone e dove andranno. Il Governatore fa sapere: “La #Sicilia non può continuare a subire questa invasione di #migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli Hotspot e dei Centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da #Lampedusa. Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L’#Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso – malgrado i nostri appelli – di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti.”. Il documento ufficiale è visibile sul suo profilo Facebook. Non ci resta quindi che aspettare per comprendere meglio la situazione.