Temptation Island, chi sono Nadia e Antonio: lui la definisce una “ragazzina viziata”, ecco la prima coppia della nuova edizione del reality.

Amici di Temptation Island, ci siamo! Se un’edizione del vostro reality preferito è appena terminata, una nuova e ricca di colpi di scena sta già per iniziare. A settembre, con ogni probabilità a partire da mercoledì 9, andrà in onda la prima attesissima puntata del nuovo Temptation Island: si tratterà di un’edizione ‘nip’, composta quindi esclusivamente da coppie non famose. A condurre ci sarà, per il secondo anno consecutivo, Alessia Marcuzzi, pronta ad aiutare e dare consigli ai protagonisti di questo nuovo viaggio dei sentimenti. Siete pronti a conoscere la prima coppia che si metterà in gioco sull’isola delle tentazioni? Si chiamano Antonio e Nadia, e dal promo andato in onda su Canale 5, è già chiaro che ne vedremo delle belle. Conosciamoli meglio.

Temptation Island, chi sono Nadia e Antonio: la prima coppia della nuova edizione con Alessia Marcuzzi

Si chiamano Antonio Giungo e Nadia e formano una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Edizione che partirà tra qualche settimana e che promette emozioni e colpi di scena. Nel promo apparso su Canale 5, Antonio e Nadia, insieme da un anno e nove mesi, si presentano con poche e semplici battute, che però lasciano prevedere che il loro percorso sarà tutt’altro che semplice. È Antonio ad aver deciso di partecipare a Temptation Island, poiché ha bisogno di capire se lei è la donna giusta per lui: “Io sono una persona con la testa sulle spalle, invece lei è una ragazzina, viziata, sta tutto il tempo sul divano col telefono a far niente. Questo non mi va bene”. Dal suo canto, Nadia sembra non aver alcuna intenzione di modificare il suo comportamento. Ecco cosa ha dichiarato nel video di presentazione: “Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava, io sono esattamente l’opposto di questo, e non permetterò né a lui e né a nessun altro di cambiare il mio modo di essere, perché io sono così”. Insomma, qualcosa ci dice che a Nadia ed Antonio l’esperienza a Temptation Island sarà molto utile per capire se è giusto o meno proseguire la loro storia.

Antonio, di dieci anni più grande di Nadia, scrive a Temptation Island per capire se la sua fidanzata è effettivamente la donna giusta con cui poter costruire un futuro. Cosa deciderà di fare al termine del viaggio nei sentimenti? Non ci resta che attendere per scoprirlo! Appuntamento a settembre su Canale 5!