Temptation Island, due tentatrici del’ultima edizione sono positive al Covid-19: entrambe sono ricoverate in ospedale.

Un rientro dalle vacanze decisamente spiacevole, quello di Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi. Abbiamo conosciuto entrambe durante l’ultima edizione di Temptation Island , dove hanno vestito il ruolo delle tentatrici. Al rientro dalle vacanze in Sardegna, le due ragazze sono risultate positive al Coronavirus e attualmente sono ricoverate in ospedale per tenere a bada l’avanzare del virus. Le ex tentatrici hanno comunicato la notizia attraverso i rispettivi profili Instagram: Ilaria, che ha ammesso di essere stata ‘incosciente ed imprudente’, scrive di avere la polmonite e non riuscire a muoversi, mentre Beatrice ha solo febbre e tosse. In seguito, i post pubblicati sui social.

Temptation Island, due tentatrici positive al Covid-19: l’annuncio di Ilaria e Beatrice

Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi sono state due delle protagoniste principali dell’edizione appena terminata di Temptation Island. La prima si è avvicinata molto ad Antonio Martello, fidanzato di Annamaria, mentre Beatrice è la protagonista del famoso ‘bacio’ con Pietro Delle Piane. Ebbene, dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi in Sardegna, entrambe sono risultate positive al Covid-19. Ad annunciarlo sono state proprio loro, attraverso i loro profili Instagram. Le ex tentatrici hanno condiviso gli scatti dal policlinico, dove sono ricoverate per bloccare l’avanzata dell’infiammazione. Entrambe sottolineano come il Covid-19 sia un nemico ‘invisibile’ che può colpirti quando meno te lo aspetti. Ecco il lungo sfogo di Ilaria:

Queste, invece, le parole di Beatrice, che sottolinea di non essersi comportata in maniera imprudente durante la vacanza:

Parole forti quelle delle due tentatrici, che rappresentano solo due dei tanti casi di quello che è stato definito il ‘focolaio Sardegna’. Non possiamo che augurare loro una velocissima guarigione: forza Ilaria e Beatrice!