Annalisa, splendido annuncio a Battiti Live: le parole della cantante

Durante la puntata di Battiti Live, la cantante Annalisa ha fatto uno splendido annuncio: ecco le parole pronunciate sul palco di Otranto

Annalisa Scarrone è divenuta famosa nel 2010, partecipando alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto ed ha ottenuto il Premio della critica. Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big, nel 2013 con Scintille, nel 2015 con Una finestra tra le stelle, nel 2016 con Il diluvio universale e nel 2018 con Il mondo prima di te, quando si classificò al terzo posto. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un premio Mia Martini nel 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia.Nel 2013 è stata scelta per rappresentare l’Italia agli MTV Italia Awards e all’OGAE Song Contest, dove si è classificata al terzo posto.

Annalisa, splendido annuncio a Battiti Live

L’ex allieva della scuola più famosa d’Italia è stata protagonista questa sera nella quarta puntata di Battiti Live, programma in onda su Italia Uno e condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La cantante si è esibita con House Party, brano che sta spopolando in radio. La Scarrone ha conquistato il pubblico di Battiti, portando energia, felicità e spensieratezza. Subito dopo l’esibizione, Nali ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Alan Palmieri. La cantante ha svelato che presto ci saranno grosse novità: “Posso solo dire che la data ufficiale è il 18 settembre, quindi è un buon punto di partenza. C’è tanta roba in arrivo, perché ho avuto molto tempo per aggiungere contenuti ed ora faccio fatica a smettere di inserire canzoni. Sono una perfezionista, ma ad un certo punto mi diranno adesso basta”.

Il nuovo singolo della Scarrone uscirà dunque il 18 settembre e a questo punto è stato risolto anche l’enigma social. La cantante, infatti, aveva pubblicato su Instagram un post con un countdown sospetto.