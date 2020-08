Fiocco azzurro per la celebre attrice: è nato il suo primogenito

Fiocco azzurro per la celebre attrice americana: è nato il suo primogenito, ecco la notizia del portale People.

Ha condiviso con i suoi fan sui social i lunghi 9 mesi di attesa: la famosa attrice, diventata celebre grazie a Glee, ha partorito lo scorso 20 agosto il suo primogenito. Avete capito vero di chi stiamo parlando? Beh, Lea Michele, la splendida attrice è diventata mamma di un maschietto: il papà è Zandy Reich. La coppia si è sposata il 9 marzo a Napa, in California: si conobbero nel 2014 ma solo due anni dopo iniziarono a frequentarsi e tra loro è scoppiata la scintilla dell’amore, quello che oggi ha dato vita ad una splendida creatura. La notizia della gravidanza l’ha data il portale People.

Fiocco azzurro per la famosissima Lea Michele: l’attrice divenuta celebre grazie alla serie Glee è diventata mamma per la prima volta di un maschietto. Lei e suo marito, Zandy Reich, sono davvero felici e si stanno godendo le prime ore in tre: il portale People rivela che sono tutti contenti per la nascita e per la buona salute del piccolo appena nato. La coppia ha scelto di godersi il momento nella massima privacy, infatti sui social non è comparsa alcuna nuova fotografia diversa da quelle con il pancione. Un raggio di sole nella vita di Lea finalmente. Negli ultimi mesi l’attrice ha vissuto un momento particolarmente triste seguito dalla tragica morte di Naya Rivera, annegata nel lago Piru durante una gita in barca insieme a suo figlio. Erano colleghe ed amiche le due attrici. Lea decise infatti di prendersi una pausa dai social, scelta criticata dagli haters che si aspettavano parole di affetto verso Naya. Proprio per l’attacco social ricevuto, al momento i post di Lea Michele, non possono ricevere commenti.

Ma oltre i social l’attrice vanta un bigliettino da visita davvero da applausi: grazie a Glee ha vinto uno Screen Actors Guild Award, un Satellite Award ed è stata candidata a due Golden Globe ed un Emmy Award. Lea ha dato voce a Dorothy ne Il magico mondo di OZ, ha recitato anche in altre serie televisive. Nel 2019 è tornata a teatro nel musical Disney The Little Mermaid grazie a cui ottenuto una nomination ai Drama Desk Award e vinto tre Broadway Audience Awards. Mica male? Oggi ha raggiunto un nuovo step importante della sua vita: è diventata mamma!