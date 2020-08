Barbara D’Urso, a letto senza vestiti: spunta il ‘fidanzato speciale’

Barbara D’Urso pubblica una foto a letto senza vestiti sui social e spunta anche il ‘fidanzato speciale’: ecco di chi si tratta

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La napoletana conduce programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. Lo scorso anno, la conduttrice ha stabilito il record del maggior numero di trasmissioni condotte contemporaneamente. La D’Urso, inolte, è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime.

Barbara D’Urso a letto senza vestiti: ecco il ‘fidanzato speciale’

La D’Urso è molto riservata sulla sua vita privata. La conduttrice è stata fidanzata negli anni settanta con Memo Remigi e in seguito ha avuto anche alcuni flirt con Miguel Bosé e Vasco Rossi. Dalla relazione sentimentale con il produttore cinematografico Mauro Berardi, invece, sono nati i suoi due figli Giammauro ed Emanuele. La storia d’amore è durata dal 1982 al 1993. Nel settembre del 2002, invece, si è sposata con il ballerino Michele Carfora, dal quale si è separata nel 2006 ed ha divorziato nel 2008. Negli anni passati è stata accostata a moltissimi uomini, alcuni anche famosi, ma ad oggi pare che la conduttrice sia felicemente single.

Su Instagram, però, è spuntato un ‘fidanzato speciale’, anzi due. La napoletana ha pubblicato una foto senza vestiti a letto e insieme a lei c’erano ben due fidanzati. Di chi si tratta? Dei suoi peluche. La D’Urso scherza e sul popolare social network scrive: “Due fidanzati sono meglio rispetto ad uno solo”. Il cuore della conduttrice di Pomeriggio Cinque è libero e a quanto pare non ha bisogno di essere impegnato. La D’Urso si consola con la dolcezza dei suoi peluche.