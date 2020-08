Battiti Live, quarta puntata 24 agosto 2020: la scaletta dei cantanti

Questa sera, lunedì 24 agosto 2020, andrà in onda una nuova puntata di Battiti Live: di seguito la scaletta della quarta puntata

Battiti Live è un evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata. Sul palco si esibiscono i più grandi artisti italiani e internazionali. L’evento è organizzato dal Gruppo Norba e va in onda in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV, in radio su Radionorba, mentre dal 2017 va in onda anche in differita su Italia 1. Dal 2020 è subentrata la partnership con Vodafone Italia. L’edizione corrente è stata realizzata con posti limitati a causa dell’emergenza da Covid-19. La diciottesima edizione ha toccato moltissime tappe, tra le quali le più suggestive sono sicuramente Alberobello, Gallipoli, Otranto, Porto Cesareo, Vieste e tantissime altre ancora. I conduttori della kermesse sono Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, che ogni sera incanta gli spettatori con look mozzafiato. L’evento ha sempre ottenuto un discreto successo su Italia Uno ed è per questo motivo che la rete del Biscione ha deciso di puntarci anche quest’anno.

Battiti Live, la scaletta della quarta puntata

Questa sera andrà in onda il quarto appuntamento con l’evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata. Anche questa puntata ovviamente è molto attesa dai telespettatori italiani. Il programma anche quest’anno sta registrando uno share abbastanza elevato, bissando addirittura i numeri dello scorso anno. Battiti dimostra di essere una carta vincente per la rete del Biscione. Il programma, tra l’altro, va in onda in un periodo dove la programmazione è veramente scarna in virtù della pausa estiva delle trasmissioni televisive. La quarta puntata dell’evento musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci cercherà di portare un po’ di spensieratezza nelle case degli italiani. Staserà sul palco si esibiranno: Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Fedez dalla bellissima piazzetta Carducci, nel cuore di Lecce, Nek, davanti alla scalinata virgiliana che si affaccia sul porto di Brindisi e Le Vibrazioni, a due passi dal ponte girevole di Taranto. Tutti artisti italiani conosciuti e alcuni anche di fama internazionale.

La puntata andrà in onda da Otranto e vista la caratura dei cantanti che si esibiranno sul palco è impossibile da perdere. L’appuntamento dunque è alle 21:10 su Italia Uno con il quarto appuntamento di Battiti. Ad accompagnarvi in questo viaggio ovviamente ci saranno gli immancabili Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.