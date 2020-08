Belen Rodriguez cambia look: così non l’abbiamo mai vista…sorprendente!

Belen Rodriguez cambia look: così non l’abbiamo mai vista…ecco come si è mostrata sui social.

Di modelle e influencer, sui social, ce ne sono a milioni, ma poche riesco a catturare l’attenzione dei fan come lei. Parliamo di Belen Rodriguez, la splendida showgirl argentina che su Instagram è una vera e propria star. Il suo profilo ufficiale conta ben 9,7 milioni di followers, coi quali ogni giorno condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, la Rodriguez ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Il motivo? Belen si mostra in una versione del tutto inedita! Un cambio look notevole. Curiosi di scoprire cosa ha fatto alla sua chioma? Ve lo mostriamo subito!

Belen Rodriguez cambia look: così non l’abbiamo mai vista, ecco come si è mostrata su Instagram

Belen Rodriguez è una delle donne più amate e seguite del nostro mondo dello spettacolo. Presto la rivedremo in tv nella nuova edizione di Tu si que vales, ma è anche sui social che l’argentina si tiene in contatto coi suoi numerosissimi fan. In particolare su Instagram, diventato ormai il social network preferito dai vip. Proprio lì, qualche ora fa, Belen ha condiviso uno scatto bellissimo, in cui sfoggia un’acconciatura completamente diversa da quella con cui la vediamo di solito. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Date un’occhiata:

Proprio così! La bellissima Rodriguez ha optato per le trecce! “Trenza”, scrive nella didascalia in spagnolo. Un’acconciatura che Belen mostra lasciandosi fotografare di profilo. Che dire, bellissima come sempre! E anche i suoi followers sono d’accordo: una pioggia di likes e complimenti ha riempito il post dell’argentina, che si conferma una delle showgirl più amate del momento! E voi, cosa pensate del cambio look di Belen? Vi piace in questa nuova versione?