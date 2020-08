Belen Rodriguez infiamma Instagram: pantaloni abbassati e intimo in bella vista, delirio tra i fan e pioggia di commenti al post appena pubblicato dalla conduttrice.

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più in vista del momento. Oltre che per il suo lavoro di conduttrice e showgirl, infatti, l’argentina è sempre sotto i riflettori anche per la sua vita privata e sentimentale. Da quando si è separata nuovamente con Stefano De Martino, Belen è sempre protagonista di rumors e gossip, in particolare in merito alle sue nuove presunte fiamme. Dopo un breve flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, l’argentina è stata anche avvicinata al sex symbol del momento, Michele Morrone. Oggi sembra vicina al noto hair stylist Antonino Spinalbese, ma le voci sul suo conto non si placano. Insomma, Belen è sempre al centro dell’attenzione ed è super seguita anche sui social, dove pubblica spesso foto e video della sua quotidianità, ma anche immagini mozzafiato in cui mette in mostra il suo splendido corpo, lasciando tutti senza parole. Poco fa è spuntato sul suo profilo Instagram uno scatto a dir poco da capogiro, in cui la showgirl è senza pantaloni e mostra il suo intimo in bella vista: scopriamolo insieme!

Belen Rodriguez infiamma Instagram: pantaloni abbassati e intimo in bella vista, fan in delirio per lo scatto mozzafiato

Belen Rodriguez è sempre molto presente e attiva sui social e sa come far impazzire i suoi tantissimi fan. Poco fa la conduttrice e showgirl argentina ha pubblicato un nuovo scatto in cui è davvero splendida, perché si è mostrata senza pantaloni e con l’intimo bianco in bella vista. Nella foto che è spuntata poco fa sul suo profilo Instagram, infatti, Belen sponsorizza un completino intimo super sgambato e si abbassa i pantaloni, facendo girare la testa a tutti. La conduttrice esibisce un fisico a dir poco da urlo e una forma perfetta, cosa a cui ci ha abituati praticamente da sempre. La sensualità della Rodriguez, infatti, non è certo una novità ed è senza dubbio una delle carattristiche che i suoi fan preferiscono.

Inutile dire che lo scatto ha fatto letteralmente impazzire i fan di Belen e ha sbancato su Instagram, con tantissimi like e commenti in pochissimo tempo, in particolare complimenti da parte dei followers della conduttrice, rimasti incantati davanti alla sua bellezza e sensualità.