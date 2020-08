Benedetta Rossi, spunta la vecchia foto: “Stavo affrontando un progetto più grande di me”, parole da brividi della famosa food blogger, ecco il suo emozionante post.

Benedetta Rossi è sempre molto presente e attiva sui social e li utilizza per condividere con i suoi fan diversi momenti della sua vita quotidiana, oltre che del suo lavoro di food blogger. La Rossi ha un enorme seguito sul suo profilo Instagram con i suoi oltre 3 milioni i followers. Numeri davvero da capogiro, che dimostrano il suo enorme successo e il grande affetto che il suo pubblico le dimostra ogni giorno. Se prima, infatti, Benedetta usava i social soprattutto per condividere le sue ricette, nel tempo ha instaurato con i suoi fan un rapporto molto più intenso, e ha cominciato a raccontare loro anche le sue vicende di vita personale. Spesso sul suo profilo troviamo video di quando va a fare visita alla nonna e alla zia, alle quali è legatissima, o anche momenti con suo marito Marco. Nell’ultimo periodo ha condiviso sui social la malattia del suo adorato cane Nuvola, scomparso qualche settimana fa. Insomma, Benedetta è sempre presente su Instagram e poco fa ha voluto mostrare ai suoi fan anche una foto del passato che ha ritrovato, accompagnandola con un post davvero emozionante. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli?

Benedetta Rossi, spunta la vecchia foto: il commovente post della food blogger su Instagram

Benedetta Rossi ha ritrovato poco fa una sua vecchia foto e ha deciso di condividere con i suoi fan le emozioni e le sensazioni che ha provato riguardandola. L’amatissima food blogger ha pubblicato l’immagine su Instagram, accompagnandola con una lunga ed emozionante didascalia, nella quale ha spiegato il momento in cui quella foto è stata scattata: “Stavo sistemando le ultime cose per fare lo scatto di copertina del mio primo libro e si percepisce chiaramente la tensione sul mio viso”, ha scritto Benedetta, “Stavo affrontando un progetto più grande di me e non sapevo se sarei stata all’altezza”, ha poi aggiunto. La food blogger ha confessato che oggi, a distanza di 5 anni e con quasi 5 libri all’attivo, si sente più sicura, ma ha sempre le stesse paure e le stesse domande che le frullano nella testa.

“Di una cosa però sono sicura: come per il primo libro e per tutti i successivi, ce l’ho messa davvero tutta”, ha concluso la Rossi. Cosa ne pensate delle sue parole?