Cecilia ed Ignazio, svelato il motivo della loro rottura: l’indiscrezione choc

Cecilia ed Ignazio, a poche settimane dalla notizia della loro presunta crisi, è spuntato il motivo della loro rottura: cosa è accaduto tra loro.

In questo ultimo periodo, lo sappiamo, Cecilia ed Ignazio sono nel vero e proprio occhio del ciclone. A quanto pare, i due starebbero vivendo un momento non affatto facile della loro storia d’amore. Non soltanto ce lo testimonia la totale assenza dai social dei due piccioncini, ma anche diverse indiscrezioni lanciate dal settimanale ‘Chi’. Sembrerebbe che dopo un litigio di fine Luglio scorso e un tentativo di riappacificamento di inizio Agosto, la coppia si sia allontanata del tutto. Il motivo? Non c’entra nulla il presunto tradimento con l’attrice Anna Safroncik, come si è detto diversi giorni fa, ma ben altro ancora. A svelare qualche dettaglio in più è stato il settimanale ‘Gente’. Che ha descritto per filo e per segno cosa è realmente accaduto tra i due in questo ultimo periodo.

Cecilia ed Ignazio, svelato il motivo della rottura: cos’è successo tra loro

A svelare qualche dettaglio in più sulla presunta rottura tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser è stato il settimanale ‘Gente’. Seppure entrambi stiano preferendo non proferire parola, sembrerebbe che il noto giornale abbia fornito il motivo per cui, dopo quasi tre anni, i due piccioncini si siano allontanati. Non c’entrerebbe alcun tipo di tradimento, sia chiaro. Appena diffusa la notizia, infatti, sia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che l’attrice de Le Tre Rose di Eva hanno immediatamente smentito la notizia. Eppure, stando a quanto trapelato, sembrerebbe che il loro ‘addio’ o, perlomeno, la loro crisi sia dovuta a divergenze sul futuro. Ecco di che cosa parliamo.

Stando a quanto trapelato dal settimanale ‘Gente’, sembrerebbe che sia stato il futuro ad allontanare Cecilia ed Ignazio. Entrambi, lo sappiamo, non hanno mai nascosto di volersi sposare e mettere su famiglia. Ecco. Se da una parte, l’argentina, a quanto pare, si sentiva pronta già da adesso, sembrerebbe che dall’altra non abbia trovato terreno fertile in Ignazio. Ed è per questo motivo che, da quanto trapelato, abbiano deciso di separarsi.

