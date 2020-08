Chi è Chadia Rodriguez. Quì di seguito alcune informazioni, curiosità sulla giovane cantante rapper e dettagli di una dura confessione!

Chi è Chadia Rodriguez? nata in Spagna, ad Almeria, il 7 novembre del 1998. E’ una rapper spagnola con origini marocchine. E’ cresciuta a Torino, città dalla quale si è poi allontanata per inseguire il suo sogno di diventare cantante. Si è poi trasferita a Milano.

Sin da bambina ha nutrito una grande passione per lo sport, tanto da entrare a fare parte e restarvi per 7 anni nella squadra giovanile di calcio femminile della Juventus Women, che ha poi abbandonato a causa di un severo infortunio. La sua seconda passione è la musica. A questa si è dedicata successivamente all’infortunio che l’ha allontanata dal mondo dello sport. Ha così cominciato a scrivere i suoi primi pezzi ed ha cominciato a fare musica rap. E’ stata notata dal produttore discografico Massimiliano Dagani, in arte Big Fish e grazie a lui fa parte del roster dell’etichetta Doner Music, fondata dallo stesso Big Fish e Jake La Furia. Insomma la giovane cantante è andata così contro lo stereotipo secondo il quale un rapper può essere solo un uomo. Non che non esistano al mondo delle rapper femminili, ma Chadia Rodriguez è oggi la trapper più conosciuta d’Italia. Chadia si è fatta ispirare dalle cantanti rapper di fama mondiale Nicki Minaj e Cardi B, ex spogliarellista e star della musica rap, per portare nel panorama della musica italiana la sua voce e il suo stile.

Chadia Rodriguez confessa “Mi sono ripresa grazie all’aiuto di un mental coach”

Il suo passato è abbastanza particolare. Ex calciatrice, ex modella, oggi cantante trap. I suoi singoli hanno riscosso parecchio successo. La giovane cantante è riuscita a fare tantissimi ascolti con pezzi che hanno spopolato nel contesto musicale italiano. Il suo primo singolo Dale, con cui ha debuttato nel 2018 le ha aperto le porte del successo. Nel 2019 esce una seconda raccolta “Avere Vent’anni“, e di questa raccolta, il brano Sarebbe Comodo fa numerosi ascolti. Della sua vita sentimentale non abbiamo particolari

informazioni in quanto la piccola rapper sceglie mantenere “privata” la sfera del privato.

Parole pungenti nei suoi testi fanno trasparire una personalità eccentrica e forte. Insomma può piacere e non piacere. Stando ad un’intervista riportata su Fanpage.it la cantante rivela di non farsi eccessivamente carico dei commenti negativi che potrebbero arrivare, in quanto secondo una precedente esperienza raccontata in un’intervista a Rollingstone.it le critiche giunte dal popolo social hanno portato Chadia a chiudersi in se stessa, tanto da dover ricorrere al sostegno psicologico di un mental coach per uscire dal “nido” in cui si era rifugiata. Un singolo che un pò si rifà a questo periodo forse un pò buio per la cantante e che ha oltretutto riscosso molto successo si intitola Bella Così, uscito a maggio 2020, in cui invita tutti, uomini e donne, ad affrontare la vita con coraggio, indipendentemente dalle voci di contorno.

RC