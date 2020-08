Una grandissima gioia per un’amata coppia della tv che finalmente aspetta un bebè, e che possono coronare il sogno di diventare genitori.

Alessandra Tripoli, volto professionista del talent Ballando con le stelle ha confessato in un post su instangram di essere in dolce attesa, mostrando una foto insieme a suo marito Luca Urso, in cui è ben evidente il pancino. La danzatrice è nata a Misilmeri, in provincia di Palermo e ha iniziato a ballare all’età di 7 anni. Lei e Luca, anche lui palermitano, fanno coppia fissa da anni come ballerini, partecipando a diverse gare, nazionali e internazionali, che hanno portato anche alla vittoria di numerosi premi. I due si sono conosciuti giovanissimi, un amore coronato con la celebrazione del matrimonio il 12 luglio 2016, a Misilmeri. Su instangram, la coppia ha rivelato di aspettare un bebè, raccontando particolari intimi.

Grande felicità per Alessandra Tripoli e Luca Urso, che hanno annunciato su instangram di aspettare finalmente un bebè, postando una dolcissima foto.

La ballerina ha scritto commossa nel suo messaggio: “Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo. Credevo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto, ogni respiro è per te”. Parole davvero bellissime che la Tripoli ha dedicato al bebè in arrivo. Alessandra ha anche raccontato le difficoltà affrontate, prima di restare incinta:” Ti abbiamo desiderato tanto, ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te. La coppia scrive di non vedere l’ora di poter abbracciare il bambino, per poter coronare il loro sogno d’amore: “Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre. Ti aspettiamo!“.

