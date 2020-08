Coronavirus e lockdown, Il comico ha fatto una tremenda confessione ai microfoni di Libero: Mandi Mandi di Mai dire Gol ha vissuto un momento davvero difficile. Ecco le parole.

Conosciuto da tutti come Mandi Mandi: parliamo di Marco Milano, l’attore e cabarettista italiano diventato famoso soprattutto a partire dal 1986 quando propose insieme a Diego Abatantuono il tour The Blues Brothers. Il comico ex Mai dire Gol, due anni fa denunciò di essere arrivato sul lastrico a causa di debiti contratti con Equitalia. Il 2014 è stato il suo anno orribile, ha raccontato al quotidiano Libero: cadde in una profonda depressione dopo che gli portarono via tutto, dalla casa alla macchina. Durante l’intervista a Libero, l’attore Marco Milano ha raccontato come è riuscito a mettersi in piedi, nonostante il lockdown, e cosa ha passato durante il suo periodo buio.

Coronavirus e lockdown, tremenda confessione del comico: “Volevo lasciarmi morire”

Marco Milano, conosciuto da tutti come Mandi Mandi, ha vissuto un momento davvero tragico. Nel 2014 è caduto in una terribile depressione dopo essersi trovato solo, senza soldi e senza più la sua compagna. “Mi chiusi in Maremma in una casa e per 15 giorni non presi nulla da mangiare e da bere come per lasciarmi morire” ha confessato al quotidiano Libero. Cosa gli è successo? Mandi Mandi ha raccontato di esser stato vittima di un commercialista che per quattro anni di seguito ha sbagliato le dichiarazioni dei redditi. Il comico si è trovato di fronte un debito con lo Stato troppo grande per le sue tasche. Oggi Marco Milano gira film di Natale con la Sunshine Production di Bruno Faustaci: purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus e del lockdown si sono dovuti fermare. Le cose sembrano andare meglio dunque: il comico ed attore, Mandi Mandi, prova a buttare via il passato che l’ha segnato.