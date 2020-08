Coronavirus, Federico Fashion Style positivo avvisa tutti i fan: “Ho la febbre e dei sintomi stranissimi!”, il racconto lascia tutti senza parole

Il Coronavirus sta continuando ininterrottamente a mietere contagiati nel mondo dei vip e non. Ma sono sempre più quei vip che di rientro da vacanze in sardegna o da altri posti molto In, si accorgono di aver contratto il virus. Federico Fashion Style è certamente tra i personaggi più in vista degli ultimi mesi, con il suo programma ‘Il salone delle meraviglie’, l’hairstylist si è fatto conoscere in tutta Italia e anche all’estero. Carismatico, simpaticissimo ed egocentrico, rappresenta appieno il suo programma, che tra l’altro è amatissimo dal pubblico. L’uomo porta sul piccolo schermo dei veri e proprio lavori di restauro del capello, che spesso e volentieri tutte noi vorremmo attuare alle nostre capigliature. Negli anni ha aumentato di gran lunga la sua notorietà anche e soprattutto, grazie alla quantità di personaggi famosi che entrano nel suo salone per farsi seguire da lui, tra cui: Valeria Marini, Tina Cipollari, Ayda Yespica, Giulia De Lellis e tante altre… Chi lo conosce sui social network sa che è un grande professionista e anche un ragazzo con una colorita simpatia, che anche nel corso delle puntate del suo show è riuscito a mostrare.

Federico dopo tanto lavoro ai suoi saloni id bellezza, ha deciso di godersi qualche attimo di tregua con la propria famiglia, la moglie Letizia e la piccola Sophie Maelle. Come ben sapete, la Sardegna ormai è diventato un vero e proprio focolaio Covid, e così come molti altri vip, anche Federico Lauri ha contratto il Coronavirus. L’uomo ha spiegato di aver effettuato il test sierologico prima di partire dalla Sardegna, ma è risultato negativo. Una volta arrivati a casa l’uomo ha svolto il tampone che poi invece è risultato positivo. Adesso si trova in auto isolamento, proprio per non mettere a rischio la salute dei propri cari.

In particolar modo l’uomo scrive: “Ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone”. L’appello social è molto chiaro, chiunque torni dalle vacanze deve fare il tampone!