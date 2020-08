Coronavirus Sinisa Mihajlovic, Paolo Bonolis e suo figlio hanno avuto contatti con l’allenatore: il messaggio del conduttore non lascerebbe spazio a dubbi

Paolo Bonolis è certamente uno dei conduttori televisivi più amati e seguiti della televisione Italiana. Ormai da moltissimi anni in coppia col fido amico e collega Luca Laurenti, tiene compagnia agli Italiani quotidianamente. In particolare i suoi programmi, seppur in replica, hanno dato una grande boccata d’aria fresca e di svago agli italiani durante tutto il periodo di quarantena forzata. Inizialmente si era deciso di sospendere tutto a causa dell’arrivo del Covid 19, però poi si è ritenuto più consono continuare a mandare in onda il programma pilastro di Paolo Bonolis, ‘Avanti un Altro’, per permettere un po’ di svago agli Italiani, in una situazione così complicata come quella creatasi qualche mese fa. Non solo ‘Avanti un Altro’, che come da consuetudine va in onda tutti i giorni a partire dalle 18:45 su Canale 5, ma il sabato sera ‘Ciao Darwin’ con le sue repliche è stato il re indiscusso in fatto di ascolti tv. Programma studiato ad hoc per permettere a tutta la famiglia di svagarsi e soprattutto ridere!

Nell’ultimo periodo ci siamo rilassati un po’ tutti, dopo la quarantena forzata lunga ben 3 mesi, che ci ha costretti tutti in casa. L’aria calda, il sole, il mare, pensavamo che l bella stagione portasse vi con se tutto il male di questo virus, ma purtroppo non è affatto così. Moltissime sono le persone che di rientro dalle vacanze hanno scoperto di essere affetti proprio da Covid 19. Tra questi è spuntato il nome dell’amatissimo allenatore Sinisa Mihajlovic. L’uomo che ha trascorso le vacanze nella bellissima Sardegna ha contratto il virus. La preoccupazione è che il virus possa aggravare la sua situazione di salute, già abbastanza difficile. Nel frattempo veniamo a conoscenza del fatto che anche Paolo Bonolis ha avuto contatti con l’allenatore, e come lui anche suo figlio.

In particolar modo il conduttore ha voluto dichiarare al ‘Messaggero’: “Veramente io sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid. Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze. Davide? State tranquilli, sta bene pure lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio.” Insomma pare proprio che il conduttore e la famiglia stiano bene e per ora il pericolo pare scongiurato.