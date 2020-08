Anche Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia Quattrociocche, è risultato positivo al Coronavirus.

Daniele Schiavon è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Giunto nel dating show di Canale 5 per un appuntamento al buio, ha incontrato ed, in seguito, iniziato a corteggiare Giulia Quattrociocche. Tra loro, lo sappiamo, c’è stata, sin da subito, un’intesa davvero incredibile. Tanto che, in modo del tutto inaspettato, la romana ha deciso di sceglierlo ancora prima della fine del suo percorso televisivo. Da quel momento, il seguito del romano dal punto di vista social è aumentato spudoratamente. Ancora adesso, infatti, il buon Schiavon è solito condividere ogni cosa che lo riguarda con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso una Instagram Stories, ha annunciato a tutti i suoi followers di aver contratto il Coronavirus. A quanto pare, il calciatore si era sottoposto al tampone diversi giorni fa. E, soltanto pochissime ore fa, ha ricevuto l’esito. Ecco le sue parole su Instagram.

Daniele Schiavon positivo al Coronavirus: il messaggio dell’ex corteggiatore

Dopo il messaggio di Nilufar Addati sul suo canale social ufficiale, anche un altro ex personaggio di Uomini e Donne ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Si tratta, come dicevamo precedentemente, di Daniele Schiavon. L’ex corteggiatore romano ed ex fidanzato di Giulia Quattrociocche, attraverso una serie di Instagram Stories, aveva inizialmente raccontato di essere in attesa dell’esito del tampone. E, dopo averlo avuto, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori il suo risultato.

‘Mi è arrivato l’esito del tampone: sono positivo’, sono proprio queste la parole che Daniele Schiavon ha scritto per informare i suoi sostenitori di aver contratto il Coronavirus. Sappiamo che, in questi ultimi giorni, sono davvero tantissime le persone che, di ritorno dalle loro vacanze, sono risultato positivi al Covid-19. Uno tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne è proprio il calciatore romano. Tuttavia, nonostante questo, il buon Daniele continua a mantenere quella grinta e determinazione che l’ha sempre contraddistinto anche nel dating show di Maria De Filippi. ‘Non mi arrenderò e prenderò a calci nel c**o a questo virus’, scrive Daniele. Auguri di una pronta guarigione a lui e, soprattutto, a tutti coloro che stanno vivendo questo brutto periodo.

La sua ex è davvero incinta?

Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Quattrociocche, sembrava che l’ex tronista fosse incinta del suo nuovo compagno. Ecco, è davvero così? A quanto pare, nient’affatto! Anzi, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la diretta interessata ha raccontato di essere stata la protagonista di una bufala.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui