Demet Ozdemir, Sanem in Daydreamer: sapete chi è il suo ex fidanzato? È un attore molto famoso, attualmente in tv con una seguitissima fiction.

Si chiama Demet Ozdemir, ma tutti la conoscono come la dolcissima Sanem Aydin. Parliamo della bellissima attrice turca, protagonista della serie tv Daydreamer- Le ali del sogno. La storia d’amore tra Sanem e Can, interpretato dal bellissimo Can Yaman, sta facendo sognare milioni di telespettatori, che seguono con passione ogni puntata della soap. E il grande successo della serie è dovuto anche al grande talento di Demet, che si è calata perfettamente nei panni della dolce e ingenua Sanem, spesso maldestra e dalle espriessioni buffe. È proprio la sua purezza ad aver fatto innamora il ‘signor Can’. Voci di gossip hanno parlato anche di un’ipotetica storia d’amore tra i due attori anche nella vita reale: ma, a quanto pare, la notizia è stata smentita. Ma la bella Ozdemir ha avuto un altro ex molto famoso! Ed anche lui è un attore. Curiosi di sapere di chi si tratta? Vi diamo un indizio: è uno dei protagonisti di Come Sorelle!

Demet Ozdemir, Sanem in Daydreamer: sapete chi è il suo ex fidanzato? È un attore di Come sorelle

Quanto ci piace Sanem di Daydreamer? La protagonista della soap sta facendo innamorare i telespettatori: la turbolenta ma romanticissima storia con Can Divit tiene incollati alla tv milioni e milioni di persone. Come si concluderà la storia tra i due. Bisognerà attendere ancora un po’ per scoprirlo…Nel frattempo, vi sveliamo una chicca sulla vita privata della bellissima Demet Ozdemir. Sapete chi è il suo ex fidanzato? Lo conosciamo molto bene. Si tratta di Seckin Ozdemir, anche lui attore e protagonista della famosa fiction attualmente in onda su Canale 5, Come sorelle. Nella serie, l’attore interpreta il ruolo di Sinan Malik, il figlio del perfido Tekin Malik, l’uomo assassinato dalle sorelle nel corso della prima puntata. Ecco uno scatto pubblicato da Seckin sul suo profilo ufficiale di Instagram:

I due si sono lasciati circa due anni fa e, almeno da quanto si evince dai social, dovrebbero essere entrambi single al momento. E voi, state seguendo le interessantissime serie tv turche Daydreamer e Come sorelle? Non potete perdervele!