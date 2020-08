Diletta Leotta, allenamento con tuta aderente: gli occhi sono tutti lì

Diletta Leotta ha pubblicato tra le stories il video dell’allenamento giornaliero: la conduttrice indossa una tuta aderente e gli occhi sono tutti lì

Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive più affascinanti della televisione italiana. La sua carriera è iniziata a Sky, dove ha condotto per alcuni anni il programma dedicato alla Serie B. Successivamente si è trasferita a Dazn, nuovo servizio a pagamento di video streaming online, conducendo il programma sul campionato italiano e divenendo il volto di punta dell’azienda. Quest’anno, inoltre, ha figurato sul palco dell’Ariston di Sanremo come co-conduttrice della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Da un paio di anni orma, la Leotta è divenuta simbolo di bellezza per molte donne, nonché sogno proibito di molti uomini italiani.

Diletta Leotta, allenamento con tutta aderente: tutti gli occhi lì

La Leotta è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram. Dall’inizio della sua carriera ad oggi, la conduttrice e giornalista ha accumulato ben sette milioni di seguaci sul popolare social network. Un numero che fa invidia alle sue colleghe. Le foto della Leotta sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Ogni giorno la conduttrice mostra il suo allenamento. Oggi, ad esempio, si è allenata ad alta quota, sulle pendici dell’Etna. La Leotta ha indossata una tutina molto aderente e ovviamente gli occhi dei suoi seguaci erano tutti sul lato b da urlo. Le forme della Leotta fanno impazzire gli italiani e proprio per questo motivo è diventata ormai uno dei sogni proibiti.

La conduttrice televisiva attualmente sembrerebbe single, dopo la fine della relazione con Daniele Scardina. La giornalista è stata avvistata con Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ma tra i due pare ci sia solo una forte amicizia. Nel frattempo, il suo ex compagno si prepara per una nuova avventura: a settembre, infatti, sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle.