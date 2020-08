Tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic c’è davvero del tenero? Solo adesso spunta fuori tutta la verità: ecco cosa sta accadendo tra di loro.

Non si fa altro che parlare di loro in questo ultimo periodo: Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver lavorato insieme per una nota app sportiva che entrambi sponsorizzano, si è insinuato il dubbio che tra i due fosse nato del tenero. La conduttrice DAZN, dopo la fine della sua storia d’amore con Daniele Scardina, lo sappiamo, è single. Il bomber della Serie A, invece, è felicemente fidanzato. Eppure, c’è chi ha pensato che tra i due ci fosse qualcosa in più. Ecco, ma è davvero così? A distanza di qualche settimana dalla diffusione di questa clamorosa indiscrezione, solo adesso è spuntata fuori la verità. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. O, per meglio dire, i suoi rappresentanti. Che, al quotidiano sportivo ‘The Sun’, hanno voluto far sapere come stanno realmente le cose.

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, tutta la verità sul presunto flirt

Dopo essere stata ‘beccata’ a cena con lui subito dopo la rottura con Daniele Scardina e, come riportato dal settimanale ‘Chi’, dopo essersi ritrovata nello stesso ristorante della Sardegna dove anche Zlatan Ibrahimovic cenava con il suo staff, sono impazzate le voci di un presunto flirt tra il bomber della Serie A e la bellissima Diletta Leotta. Ecco, ma è davvero così? A rivelare ogni cosa sono stati i rappresentati della conduttrice sportiva di DAZN. Che, sulle pagine del quotidiano britannico ‘The Sun’, hanno voluto raccontare tutta la verità. Ecco, la domanda, quindi, sorge davvero spontanea: c’è del tenero tra i due? A quanto pare, no! Vediamo nel dettaglio le dichiarazioni.

Stando a quanto riportato dai rappresentati di Diletta Leotta al quotidiano ‘The Sun’, sembrerebbe che tra la conduttrice siciliana e Zlatan Ibrahimovic non sia affatto del tenero. O, addirittura, flirt in corso. Piuttosto, tra i due c’è soltanto un rapporto professionale. I due, come dicevamo precedentemente, hanno collaborato insieme per uno spot pubblicitario. Oltre a questo, però, non ci sarebbe null’altro.

La determinanazione di Scardina dopo la rottura

A quanto pare, la rottura tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è stata più che inaspettata. Come rivelato dal diretto interessato, non c’è stato alcun tradimento dietro alla fine della loro storia d’amore, eppure la conduttrice sportiva ha deciso proprio di lasciarlo. Tuttavia, il pugile si dice pronto a volerla riconquistare. ‘È il meglio che la vita mi abbia dato’, ha rivelato ‘Toretto’. Riuscirà a conquistarla? Staremo a vedere! A quanto pare, nei giorni scorsi, i due si trovavano entrambi in Sardegna. Si saranno incontrati?

