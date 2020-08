‘Dove Sono Oggi’, Luca Napolitano: com’è diventato e cosa fa ora l’ex amatissimo concorrente di Amici, ecco tutti i dettagli.

E’ stato uno dei concorrenti di Amici che hanno lasciato il segno nel programma, riuscendo a farsi amare e apprezzare dal pubblico anche una volta fuori dalla scuola. Stiamo parlando di Luca Napolitano, cantante di Saviano, provincia di Napoli, che arrivò terzo nell’edizione di Amici 2008/09, vinta poi da Alessandra Amoroso. Luca è stato senza dubbio uno degli allievi che si sono distinti all’interno della scuola più ambita d’Italia. Oltre che per il suo talento come artista e cantautore, è ricordato anche per la sua storia d’amore con la ballerina Alice Bellagamba, anche lei concorrente di quella fortunata edizione, che ha ‘sfornato’ artisti di grande valore. I due sono stati insieme per circa due anni, ma poi hanno preso strade diverse. Lei si è sposata con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, nel 2014, ma il loro matrimonio è finito poco più di un anno dopo. Luca, invece, ha mantenuto sempre un certo riserbo sulla sua vita sentimentale. Ma cosa fa oggi il giovane e amatissimo cantatutore? Scopriamolo insieme!

Luca Napolitano, cosa fa oggi e com’è diventato l’ex concorrente di Amici: ecco tutti i dettagli

Luca Napolitano è stato un concorrente di Amici nell’edizione 2008-2009, arrivando in finale e classificandosi terzo, alle spalle di Valerio Scanu e Alessandra Amoroso. Il suo percorso all’interno del talent è stato caratterizzato da numerosi successi e il 10 aprile 2009 è uscito il suo primo EP, ‘Vai’, che è diventato poi disco d’oro. Successivamente alla fine del programma, Luca ha partecipato al programma ‘Amici – La Sfida dei Talenti’, una gara tra i talenti più amati delle prime 8 edizioni del programma, vinto poi dalla Amoroso. Nel 2009 e nel 2011, Luca ha pubblicato due album, ‘Infinito’ e ‘Fino a tre’, e nel 2010 il suo secondo EP, ‘Di me’. Grande successo anche per il suo singolo ‘Forse Forse’, uno dei più noti e amati dal pubblico.

Negli anni successivi, poi, Luca è stato un po’ più lontano dalle scene, ma ha sempre continuato a scrivere e fare musica, e nel 2016 è uscito il suo singolo ‘Ci Whatsappiamo’, seguito nel 2017 da ‘Anche Stavolta’ e nel 2020 da ‘Supereroe’ e da ‘Movida’, vera e propria hit dell’estate in corso, con oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube. Insomma, Napolitano non ha mai lasciato la sua unica grande passione, la musica, e anche se non a partecipato a programmi televisivi, ha continuato a far emozionare e far ballare i suoi fan con le sue bellissime canzoni. Sempre piuttosto attivo anche sul suo profilo Instagram, Luca ha oggi oltre 20mila followers e ha deciso di cambiare il suo nome in ‘Napo’, come ha annunciato qualche tempo fa proprio sui social. Sul suo profilo pubblica spesso foto e video che riguardano il suo lavoro, ma non mancano anche scatti della sua vita quotidiana, con la sua famiglia e i suoi amici.

E dal punto di vista sentimentale? Beh, su questo non abbiamo particolari notizie, anche perché il cantante rimane molto riservato su questo aspetto. Per il momento non ci resta che continuare ad ascoltare e apprezzare la sua bellissima musica.