A 58 anni, Elena Sofia Ricci si mostra in foto bella più che mai: in costume e senza trucco, lo scatto manda in tilt i follower.

Dopo una stagione ricca di successi con varie fiction che l’hanno vista protagonista in tv, Elena Sofia Ricci stupisce tutti mostrandosi su Instagram in costume e senza trucco. L’attrice, che ha interpretato per anni il ruolo della simpaticissima Suor Angela in “Che Dio ci aiuti” e della forte e determinata Laura Ruggiero in Vivi E Lascia Vivere, tornerà in autunno con la nuova stagione che la vede nei panni della religiosa più amata d’Italia. Data la situazione anomala di quest’anno dovuta alla pandemia, Elena Sofia ha rivelato di aver vissuto l’avvio delle riprese con un po’ di agitazione, soprattutto per i tecnici che, nonostante il caldo torrido, sono tenuti ad indossare sempre la mascherina. Nel cast della fiction ambientata a Napoli, Vivi E Lascia Vivere, troviamo anche la figlia maggiore dell’attrice, Emma, nata dall’unione con l’attore e regista Pino Quartullo: qui la ragazza interpreta la parte di Laura Ruggiero da giovane.

Elena Sofia Ricci, lo scatto al mare e senza trucco fa impazzire i fan

In una recente foto postata sul suo profilo Instagram, Elena Sofia Ricci ha letteralmente incantato i follower: a 58 anni l’attrice resta di una bellezza sconvolgente, testimoniata dalla sua forma splendida in costume e da un viso completamente al naturale, bellissimo anche senza un filo di trucco. Una bellezza elegante che non ha potuto fare a meno di suscitare stupore e di fare il pieno di like e commenti da parte di quanti l’ammirano per il suo talento e la classe che ne fanno una delle attrici più apprezzate del panorama artistico italiano.

Un viso bello e naturale che, nonostante l’età, conserva un fascino immutabile. Complimenti davvero ad Elena Sofia Ricci!

L.C.