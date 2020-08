A poche settimane dal suo matrimonio, Elettra Lamborghini ha mostrato le immagini di un importante gesto prima delle nozze: i dettagli.

Il momento tanto atteso e, soprattutto, il vero e proprio matrimonio dell’anno sta per arrivare. Tra pochissime settimane, come raccontato anche in un nostro recente articolo, Elettra Lamborghini ed il suo compagno Afrojack convoleranno finalmente a nozze. Un evento, da come si può chiaramente, davvero straordinario. Non soltanto per i loro numerosi sostenitori, ma anche per la coppia stessa. Sarà proprio per questo motivo che, come al suo solito, la cantante non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers su tutto quanto sta accadendo in questo ultimo periodo. Lo ha fatto diversi giorni fa. Quando ha voluto condividere con i suoi fans la gioia di aver calcato per la prima volta la soglia della casa coniugale. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Proprio poco fa, infatti, la cantante non ha potuto fare a meno di aggiornare i sostenitori su un’importante passo compiuto insieme al suo compagno a poche settimane dal matrimonio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Elettra Lamborghini, il clamoroso gesto a poche settimane dal matrimonio: cos’è successo

Manca sempre meno al suo matrimonio con Afrojack, lo sappiamo. Ed è proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers su questi ultimi giorni. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando non ha potuto fare a meno di aggiornare loro su un importante gesto fatto a poche settimane dalle nozze. Il vestito da sposa, lo sappiamo, c’è. La location, sia quella del matrimonio che per l’addio al nubilato, anche c’è. Le prime partecipazioni sono state spedite. Cosa manca? Semplice: le pubblicazioni! Ecco. È proprio questo, infatti, che, questa mattina, la cantante e il suo compagno hanno firmato. Un passo, parliamoci chiaro, decisamente importante. E che, soprattutto, sancisce ancora di più l’avvento delle loro nozze.

‘Stamattina abbiamo firmato le pubblicazioni. È finita’, sono proprio queste le parole che Elettra Lamborghini ha utilizzato per raccontare ai suoi sostenitori cosa ha fatto questa mattina con il suo compagno. Ormai manca sempre bene al grande giorno, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che era più che necessario rendere ‘ufficiale’ la loro unione.

Cosa non deve mancare come regalo di nozze

Non soltanto tutti i dettagli del matrimonio, ma Elettra Lamborghini non ha perso nemmeno occasione di spiegare ai suoi fan cosa non deve mancare come regalo di nozze. Attraverso un’Instagram Stories, la cantante ha rivelato di non poter fare a meno di un attrezzo per la casa più che specifico e con il quale, soprattutto, giocava quando era piccola.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui